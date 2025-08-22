　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸寵物展見「全背刺青狗」…引眾人怒　虐狗男還炫耀：無上麻藥

記者廖翊慈／綜合報導

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心舉行，吸引不少飼主帶著毛孩一同前往。多名網友指出，在會展上看到一隻墨西哥無毛犬，背部有大面積彩色刺青。「刺青狗」的飼主甚至向眾人炫耀，狗狗刺青時，沒有打麻醉，全程清醒，令眾人相當震驚。

▲網友指出，刺青狗疑似是受參展單位邀請而來。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友指出，刺青狗疑似是受參展單位邀請來「站台」。（圖／翻攝自小紅書）

據多名網友曬出的照片顯示，狗狗背部刺滿彩色紋身，正中間還有一個龍臉，龍身佔據狗狗的背部，甚至延伸到四肢上半部，狗狗還戴著金項鍊、手錶。一旁的飼主見眾人圍上來拍照，還開心向大家展示自己的「刺青狗」，並捏起狗狗的後頸，向眾人說道，「你們看真的不會痛，牠無感」。

多名目擊者表示，「狗狗全程都很驚慌」、「第一眼看到覺得狗狗好可憐」、「別的攤位餵牠吃零食，牠完全不敢吃」、「牠眼神很恐慌，感覺快哭了」、「那個飼主還在炫耀說狗狗不會痛」、「狗狗的腳還有受傷」、「那些刺青看著就痛」、「是某一個參展攤位邀請對方來站台擺攤的」、「簡直是虐狗」。

▲網友肉搜出飼主帳號。（圖／翻攝自抖音）

▲網友肉搜出飼主帳號。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

有多名網友肉搜出該名飼主的抖音帳號，並表示「他疑似是開繁殖場的，會這樣不意外」、「平常也很愛在網路上炫耀狗」、「他已經不是第一次刺青狗狗了，之前還有一隻被他養死了，還對外宣稱是意外死亡」。

相關照片、影片在大陸各個社交平台上瘋傳，該起事件引起多數人憤怒，要求男飼主道歉，並認為寵物展的主辦單位給一個說法，「刺青狗」是否為參展單位邀請而來。不過截至22日，主辦單位未對此事做出任何公開回應。

▲現場民眾拍下的照片。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲狗狗在會展上神情緊張。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

一名刺青師表示，無法想像狗狗是如何承受這些刺青，「皮膚較薄的部位，如手腕，疼痛指數通常較高，因為皮膚下脂肪和肌肉較少，神經末梢更密集，因此，在皮膚薄的區域紋身，疼痛感會更強烈。」

一名專家指出，從醫學和動物福利角度來看，沒有「無痛又安全」的寵物紋身，狗的皮膚比人薄，神經更密集，紋身機反覆刺破，即使人類打麻藥都很痛，更別說動物，還有全麻或局麻理論上能止痛，但對狗風險大，呼吸抑制、心臟驟停，尤其小型犬和老年犬。

專家強調，「無毛犬更脆弱！墨西哥無毛犬等皮膚裸露，更易感染，紋身傷口極易化膿，甚至危及健康。」

 

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：虐待動物報案，請撥打1959動物保護專線！

更多新聞
向美方提出嚴正交涉！　陸外交部說3個「嚴重」痛批美刁難留學生

貧窮余村20年綠色蝶變　滿目瘡痍礦山變成「綠水青山」富裕村莊

陸寵物展見「全背刺青狗」…引眾人怒　虐狗男還炫耀：無上麻藥

遭查辦東北雨姐、三隻羊又被點名　陸「重拳」整治直播電商亂象

王毅南亞三國行「延續」中巴鐵桿關係　佈局周邊外交具重要地位

陸沿海漁民多次撈到「間諜魚」　官媒曝光境外深海藏「諜」手法

天津上合峰會名單曝光　普丁、莫迪等22國元首出席與習近平聚首

影／美人魚回來了！南沙群島發現「儒艮」 　陸30年首次活體紀錄

7死9失聯！陸青海黃河特大橋「繩索斷裂」　列世界跨度最大雙線鐵路

陸再針對「資通電軍」終身追責　央視：國安機關又查獲數十個網攻平台

飲料店天花板崩塌　陸17歲少年遭砸慘死

飲料店天花板崩塌　陸17歲少年遭砸慘死

上海閔行一間新開業的奶茶店15日晚間發生天花板掉落意外，造成17歲男店員受傷送醫，經全力搶救仍不幸身亡。事發後，街道辦及相關部門緊急展開救援、善後及安全排查，目前事件原因仍在調查中，商場與品牌方正與死者家屬協商善後，整起事故引發社會關注。

5歲女調車座椅「壓死2歲弟」！家長求償百萬

5歲女調車座椅「壓死2歲弟」！家長求償百萬

海嘯還沒到！颱風竹節草搶先登陸上海奉賢 已轉移安置28.8萬人

海嘯還沒到！颱風竹節草搶先登陸上海奉賢 已轉移安置28.8萬人

陸發出海嘯警報！預估今晚7點抵達上海

陸發出海嘯警報！預估今晚7點抵達上海

AI教父辛頓：人類對AI沒有擺脫的選擇

AI教父辛頓：人類對AI沒有擺脫的選擇

關鍵字：

寵物展刺青狗上海墨西哥無毛犬亞洲寵物展

讀者迴響

