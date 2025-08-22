陸寵物展見「全背刺青狗」…引眾人怒　虐狗男還炫耀：無上麻藥

記者廖翊慈／綜合報導

第27屆亞洲寵物展20日在上海新國際博覽中心舉行，吸引不少飼主帶著毛孩一同前往。多名網友指出，在會展上看到一隻墨西哥無毛犬，背部有大面積彩色刺青。「刺青狗」的飼主甚至向眾人炫耀，狗狗刺青時，沒有打麻醉，全程清醒，令眾人相當震驚。

▲網友指出，刺青狗疑似是受參展單位邀請來「站台」。（圖／翻攝自小紅書）

據多名網友曬出的照片顯示，狗狗背部刺滿彩色紋身，正中間還有一個龍臉，龍身佔據狗狗的背部，甚至延伸到四肢上半部，狗狗還戴著金項鍊、手錶。一旁的飼主見眾人圍上來拍照，還開心向大家展示自己的「刺青狗」，並捏起狗狗的後頸，向眾人說道，「你們看真的不會痛，牠無感」。

多名目擊者表示，「狗狗全程都很驚慌」、「第一眼看到覺得狗狗好可憐」、「別的攤位餵牠吃零食，牠完全不敢吃」、「牠眼神很恐慌，感覺快哭了」、「那個飼主還在炫耀說狗狗不會痛」、「狗狗的腳還有受傷」、「那些刺青看著就痛」、「是某一個參展攤位邀請對方來站台擺攤的」、「簡直是虐狗」。

▲網友肉搜出飼主帳號。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

有多名網友肉搜出該名飼主的抖音帳號，並表示「他疑似是開繁殖場的，會這樣不意外」、「平常也很愛在網路上炫耀狗」、「他已經不是第一次刺青狗狗了，之前還有一隻被他養死了，還對外宣稱是意外死亡」。

相關照片、影片在大陸各個社交平台上瘋傳，該起事件引起多數人憤怒，要求男飼主道歉，並認為寵物展的主辦單位給一個說法，「刺青狗」是否為參展單位邀請而來。不過截至22日，主辦單位未對此事做出任何公開回應。

▲狗狗在會展上神情緊張。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

一名刺青師表示，無法想像狗狗是如何承受這些刺青，「皮膚較薄的部位，如手腕，疼痛指數通常較高，因為皮膚下脂肪和肌肉較少，神經末梢更密集，因此，在皮膚薄的區域紋身，疼痛感會更強烈。」

一名專家指出，從醫學和動物福利角度來看，沒有「無痛又安全」的寵物紋身，狗的皮膚比人薄，神經更密集，紋身機反覆刺破，即使人類打麻藥都很痛，更別說動物，還有全麻或局麻理論上能止痛，但對狗風險大，呼吸抑制、心臟驟停，尤其小型犬和老年犬。

專家強調，「無毛犬更脆弱！墨西哥無毛犬等皮膚裸露，更易感染，紋身傷口極易化膿，甚至危及健康。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：虐待動物報案，請撥打1959動物保護專線！