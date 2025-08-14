5歲女調車座椅竟「壓死後座2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元

▲一家五口開著6人休旅車出遊，由爸爸開車。（示意圖，與本文當事人無關／pixabay）

中國上海一名5歲女童日前在自家6人座休旅車內，調整座椅時，不慎過度將座椅往後推，導致壓死坐在第三排的2歲弟弟。家長發現時，弟弟已全身發紫窒息身亡。家長認為是車企未做好警示，才害得兒子死亡，一氣之下向車企求償200萬元（人民幣，下同，約台幣836萬元）。

據《廣州日報》報導，上海法院近日公布一起案件的調查結果。一對夫妻先前載兒女出遊，當天妻子坐在第二排右側，女兒坐在第二排左側，兒子在第三排左側座位玩手機。

爸爸開到路口等紅綠燈時，媽媽看到女兒將座位調得很低，轉身發現座位壓到了兒子的頭，兒子趴在座位下面，呼叫後兒子沒有動靜，爸爸便停車檢查，發現兒子已無呼吸，送醫搶救無效，死亡原因為缺氧缺血性腦病。

此後夫妻二人將汽車公司告上法院，認為案涉車輛座椅調節無自動感應回縮功能，壓力過大，存在設計缺陷，且未設置明顯警示，被告（車輛生產者）未盡警示義務，請求判令被告公開道歉，並賠償醫療費、死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等，共計200萬元。

被告稱，案涉車輛經國家強制認證，座椅調節為手動可控，符合國家標準；車輛《使用手冊》已提示兒童安全座椅使用規範，無不合理危險。本案事故係原告未履行監護職責、未使用安全座椅、放任兒童自行操作所致。

法院查明指出，案涉車輛的《使用手冊》中有關於「警告、告誡和注意」的標註說明，並在「座椅與保護裝置」中提及「為了降低傷害風險，車內必須安裝兒童保護裝置」、「警告：如果未將兒童正確安置在兒童保護裝置內，則兒童可能在碰撞事故中受到嚴重甚至致命的傷害。請按照兒童保護裝置上的使用正確安置兒童」等說明。

最終，法院駁回原告夫妻二人的請求。