嘉義百年老店東和油脂馬稠後設新廠　打造完善生產基地

▲▼ 馬稠後產業園區後期廠商 東和油脂新廠動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣邁向農業科技大縣，以農為本推出自有品牌嘉義優鮮，將精緻農產加工品打出國際通路，其中東和油脂開發股份有限公司推出的拌麵、芝麻花生夾心酥、鳳凰卷等產品受到消費者愛戴，在縣府積極招商下，「東和」於馬稠後產業園區後期購入1,864平方公尺土地打造新式加工設備廠房，將建立一座更完善的生產基地，縣長翁章梁日前出席動土儀式，樂見百年老店拓展版圖，再創嘉縣農產口碑。

東和製油工廠前身東和油脂株式會社，成立於日據時代大正十年，稅務登記1933年，是目前僅存、歷經歷史見證的百年老店，光復初期座落在盛產花生、芝麻的嘉義朴子小鎮，是50至60年代最著名的製油廠，生產的冷壓初榨花生油、芝麻油等產品風靡全台，新式加工廠總樓地板面積1,986.86平方公尺，持續結合嘉義縣農產品開發多元化新產品。

動土儀式包括翁章梁、東和董事長黃國明、朴子市長吳品叡、縣議員姜梅紅、黃榮利、黃嫈珺、經濟發展處長李雅萍、農業處長許彰敏等人與會，持鏟祭拜祈求工程順利。

黃國明董事長指出，嘉義優鮮幫助東和很多，且在新東陽的休息站都買得到東和產品、賣得也不錯，希望繼續邁向下一個一百年。

翁章梁說，嘉義優鮮有200多家廠商、700多項產品，東和企圖心強、發展好，積極參與國際食品展拓銷至世界各地，蓋新廠房代表新的出發、新的生命，全國很多門市都買得到，縣府一直致力打入日本市場，最近將於宮崎機場舉辦展售專區行銷活動，也不斷到山口、大分、福岡推廣、販售，期盼把東和的好產品一起帶進去。