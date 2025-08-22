經濟學人：川普想救英特爾　「依賴台灣的現實不可忽視」

▲英特爾（Intel）。（圖／路透社）

曾經是科技領導象徵的英特爾，如今陷入困境，成了政府補貼的目標。《經濟學人》指出，美國如果僅靠保護老牌企業，可能削弱整體競爭力。未來美國科技地位的維持，需要智慧的政策，以及台灣的穩定，晶片既是挑戰，也是契機。

英特爾的故事是一場跌宕起伏的悲劇。這家曾主導個人電腦晶片市場的公司，如今連全球前15大晶片公司都排不上。半導體的戰略價值愈加凸顯，但英特爾的傲慢使其錯失智慧型手機與人工智慧的機遇，被安謀（Arm）、輝達（NVIDIA）和台積電（TSMC）等公司超越。

川普政府的晶片政策不僅未解困境，反而可能讓局勢更加惡化。川普試圖用關稅施壓，甚至強迫輝達等公司使用英特爾的晶片，這種短視的做法或許能短暫助其喘息，但長遠來看，卻削弱了美國科技產業的競爭力。

報導指出，解決之道在於多元策略，美國不該把希望寄託在英特爾身上，而是應促使其出售部分業務以尋求重生。其次，需協助台積電和三星等企業克服技術工人短缺及許可流程問題，吸引更多晶圓廠落地美國。此外，晶片依賴台灣的現實不可忽視，台灣的安全與穩定至關重要。唯有放眼全球、制定智慧政策，美國才能在這場晶片競賽中保持韌性與領先。