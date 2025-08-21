獨／綁匪視訊監控肉票妻子！便衣警陪逛美食街　7hrs反制攻堅救人

▲信義警分局破獲竹聯幫明仁會幹部紀男犯下擄人勒索眾案逮捕9人到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市信義區驚傳在大陸抖音攬客經營直播代儲遊戲點數的台商林男（32歲），7月29日凌晨1時許在101旁的松廉路地下停車場，遭竹聯幫明仁會三峽分會幹部紀男率小弟當場擄走，林男被擄到新北三峽學勤路該黑幫據點囚禁，紀男透過被害人手機微信，打視訊電話給林男妻子，並直播刀切手指、菸蒂燙腳掌的「酷刑」，藉此威逼林男家屬交付400萬元才放人，並不定時撥打視訊通話，確認林妻是否到警局報案求助。

信義警方當天接獲報案後，研判本起擄人勒贖案綁匪以視訊通話，監控被害人身處環境，偵查隊長曾逸群下令隊員穿便服帶著林男家人在信義分局周遭的超商美食街徘徊，以「逛大街」方式規避綁匪頻頻來電的視訊通話監控，再以時間太晚銀行關門無法提領大量現款為由，持續與綁匪周旋。

直到29日晚間，綁匪陷入警方偵辦策略，同意林家人在隔天清晨到銀行領錢後交錢放人，警方也靠著帶被害人家屬逛大街方式迷惑綁匪，透過調閱監視器及罕見出動的M化濾波車，過濾林男手機的封包訊號強度，快速鎖定黑幫綁架集團及肉票位於新北學勤路民宅一樓，21時隨即出動超過20名刑警荷槍持防彈盾攻堅、順利救出林姓台商。

