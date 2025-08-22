粉藍泡泡！盧秀燕掀防曬熱潮　蔣萬安、江啟臣當眾「激情互噴」　

▲盧秀燕掀防曬熱潮！蔣萬安、江啟臣當眾「激情互噴」 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕繼粉底液熱潮後，昨（21）日又再掀起防曬噴霧風！今天立法院副院長江啟臣邀請台北市長蔣萬安到台中站台，一起車掃，為明天舉行的罷免投票衝刺。但有趣的是，兩人受訪後，江啟臣拿出防曬噴霧幫蔣萬安噴防曬，笑稱「預防蔣萬安回台北後，被誤會在台中被抹黑，先噴一下！」蔣萬安也回噴。兩個大男人拿防曬噴霧「互噴」畫面，也讓現場笑聲不斷，為緊張的政治活動增添不少輕鬆氛圍。

昨天台中市長盧秀燕請假一日，前往南投合體立法院長韓國瑜，陪同藍委馬文君車掃。出發前盧秀燕掏出「防曬噴霧」噴臉，還幫韓國瑜噴臉，甚至頭頂及後腦勺都不放過，惹得身旁民眾笑出來。

今天江啟臣合體蔣萬安車掃，江啟臣說，稍晚蔣萬安還要回台北開會，不要讓人以為(蔣萬安)在台中被抹黑，所以先幫他噴一下。蔣萬安也相當配合，笑著接過噴霧回敬，兩人上演「激情互噴」戲碼，展現絕佳默契。

但蔣萬安也語出驚人地透露：「平常都不做防曬！」此話一出，讓所有人大為羨慕。兩位藍營男神間的有趣互動，接棒盧秀燕的防曬話題，也讓嚴肅的罷免前夕車掃活動，意外因一罐防曬噴霧歪樓，成為另類焦點。