地方 地方焦點

作夥節電！花蓮20類能源指定用戶訪查開跑　落實3大節能措施

▲▼20類能源用戶應落實「冷氣不外洩」、「禁用鹵素燈與白熾燈」、「室內冷氣溫度不得低於26℃」等三大節能措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼20類能源用戶應落實「冷氣不外洩」、「禁用鹵素燈與白熾燈」、「室內冷氣溫度不得低於26℃」等三大節能措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府致力推動淨零碳排政策，喚起大眾以實際行動推動本縣服務業店家有效節電、降低電費負擔，花蓮縣政府積極響應經濟部能源署「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，將於即日起至115年3月20日針對縣內20類指定能源用戶展開第一波節能訪視與輔導，鼓勵業者與民眾共同實踐節能減碳，為地球永續發展盡一份心力。

▲▼20類能源用戶應落實「冷氣不外洩」、「禁用鹵素燈與白熾燈」、「室內冷氣溫度不得低於26℃」等三大節能措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經濟部能源署於105年修訂《能源管理法》第8條，規範觀光旅館、百貨公司、零售量販店、超市、便利商店、電器行、銀行、餐廳、美容美髮店、書店等20類能源用戶，應落實「冷氣不外洩」、「禁用鹵素燈與白熾燈」、「室內冷氣溫度不得低於26℃」等三大節能措施。為確保規定有效落實，花蓮縣政府委託「財團法人中衛發展中心」進行實地輔導，專業訪視人員將穿著專用工作背心、配戴識別證件、攜帶相關函文與儀器至20類能源用戶場域內，協助業者優化用電管理，減少能源浪費，共同打造永續宜居的環境。

▲▼20類能源用戶應落實「冷氣不外洩」、「禁用鹵素燈與白熾燈」、「室內冷氣溫度不得低於26℃」等三大節能措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，節約用電已是全民共識，期盼未來有更多店家共同響應，一起帶動全民節能風氣，不僅省荷包，更能為地球盡一份心力，與縣府攜手邁向花蓮永續、環境共好的目標。

相關20類指定能源用戶節約能源規定請參考以下網站(https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000393)。
 

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

美國總統川普於台灣時間20日晚間在個人社群發文，怒轟風力發電及太陽能發電是「世紀騙局」，「我們不會批准風力發電或摧殘農民的太陽能，美國的愚蠢時代已經結束」。

IKEA省水系列主打輕鬆安裝自己來

IKEA省水系列主打輕鬆安裝自己來

拒絕用肺發電！台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

拒絕用肺發電！台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

陸最新研究提升鋰電池續航力2-3倍 預計下半年可投產問世

陸最新研究提升鋰電池續航力2-3倍 預計下半年可投產問世

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　蘇清泉砲轟

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　蘇清泉砲轟

