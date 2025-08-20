罕見夏季禽流感狂襲！鹿港又10萬隻鵪鶉中鏢　彰化8天撲殺17萬

▲鹿港鵪鶉場感染禽流感撲殺10萬4,206隻鵪鶉並完成清消。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情拉警報！禽流感竟在酷暑盛夏爆發，繼8月15日福興鄉撲殺7萬隻鵪鶉後，鹿港鎮一處鵪鶉場也確認感染新型H5N1亞型高病原性禽流感，今日撲殺高達10萬4,206隻鵪鶉，並完成全場清消。短短一週內，彰化縣已撲殺超過17萬隻鵪鶉，情況罕見嚴峻，縣府呼籲所有養禽業者務必提高警戒。

彰化縣動物防疫所表示，8月16日接獲鹿港鎮1處鵪鶉場主動通報，稱場內禽隻出現異常死亡情形。防疫所人員不敢大意，立即派員到場進行採樣送驗，證實感染了新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。今(20日)進場撲殺、清場及徹底消毒工作，總計撲殺10萬4,206隻鵪鶉，以阻斷病毒傳播鏈。

動物防疫所指出，過往禽流感好發於冬季，此次於8月高溫夏季發生實屬罕見。專家初步研判，近期極端高溫天氣極易造成禽隻「熱緊迫」，導致免疫力下降，從而使得病毒有機可乘。

防疫所再次鄭重提醒所有業者，必須加強日常管理，加強降溫與通風，人車落實消毒安全等，若發現禽隻異常狀況，主動通報者，撲殺損失可獲補償；但若隱匿疫情未通報，一旦查獲，不僅撲殺不予補償，還將依《動物傳染病防治條例》處5萬至100萬元罰鍰。