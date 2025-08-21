家長注意！「這縣市」8／25開學　教育處揭原因：10月停課5天

▲雲林縣政府教育處因應全運會在即，轄區內的197所高中及國中小學調整為8月25日開學。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

今年暑假即將進入尾聲，全台灣的高中職及國中小學生即將迎來開學日，不過雲林縣因承辦全國運動會，屆時轄區內的197所高中及國中小學將停課5天，因此114學年度第1學期的開學日調整為8月25日開學。

今年全國運動會於10月18日至23日在雲林縣舉辦，雲林縣政府教育處此前公告，為了配合年度運動盛事及後續場地清潔工作，調整本縣高級中等以下學校含公立國小附設幼兒園，及轄區內國私立高中職，於今年10月20日至10月24日停課5天，並將114學年度第1學期調整至今年8月25日開學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育處進一步補充114學年度學期起訖日，第1學期開學日2025年8月25日、休業式2025年1月20日，而寒假起訖時間2026年1月21日至2月10日；第2學期開學日2026年2月11日；休業式2026年6月30日，而農曆春節假期為2026年2月14日至2月19日。

教育處呼籲，各校須與家長充分溝通並強化學生安全宣導及加強假期期間校園安全，並請學校應依「十二年國民基本教育課程綱要」規定安排課程，並確認教科圖書均於授課日前發放予學生，以維護學生學習權益。

延伸閱讀

▸ 櫻花妹伴遊1／一天30萬日圓看不到也拿不到！ 兩日女疑遭囚禁性侵

▸ 母女雙雙罹血癌元凶曝！ 營養師：「家中囤紙箱」藏一級致癌物

▸ 原始連結