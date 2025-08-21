馬斯克傳叫停「成立美國黨」計劃　2028年大選他要押寶1人

▲馬斯克傳喊停成立新政黨計劃，2028年大選他將押寶1人。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）跟美國總統川普（Donald Trump）決裂後，今年7月宣布成立「美國黨」（America Party）。外媒最新消息指出，馬斯克正在暫緩成立美國黨的計劃，且他正在考慮支持現任的副總統范斯（JD Vance）角逐2028年美國總統大選。

根據《華爾街日報》報導，馬斯克今年7月因減稅與支出法案跟川普鬧翻後，他隨即宣布要成立「美國黨」。然而，有知情人士表示，馬斯克近期正在努力維繫與范斯的關係，而成立美國黨會損害兩人之間的關係，馬斯克因此決定叫停成立美國黨的計劃，暫時專注於自己公司的經營與發展。

報導指出，馬斯克還告訴范斯的親信，如果范斯決定角逐2028年美國總統大選，他考慮提供財務上的支持。事實上，馬斯克在2024年的美國總統大選上，花費近3億美元資助川普與其他共和黨候選人，並成功助川普重返白宮，他也一度在川普成立的政府效率部發揮巨大的影響力。

不過，知情人士指出，馬斯克仍未完全放棄成立新政黨的可能性，馬斯克將根據2026年期中選舉的結果後再做決定。