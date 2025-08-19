▲ 找了26年！父母懸賞上海一套房尋子 盼圓滿爺臨終願：再見孫一面 。（圖／翻攝 大皖新聞）

大陸80、90年代失蹤兒童達到高峰，至今還有父母不死心地尋找。1999年4歲男童王磊在上海被人拐走，至今下落不明。26年來，母親唐蔚華踏遍上海、廣西等地尋找線索，從未放棄。近日，她決定懸賞上海市區一套市價百萬人民幣房子（換算2千萬台幣），只為換回兒子的消息。唐蔚華表示，這套房子是磊磊爺爺的遺產與童年生活的地方，也是老人臨終最大的心願「再見孫子一面。」

陸媒《大皖新聞訊 》報導，為尋回走失多年的兒子王磊，母親唐蔚說，「到今年8月26號，找磊磊就滿26年了。」為了實現全家團聚，她向外界公布懸賞出上海市區一套房子的決定，得到了全家人的支持。

唐蔚表示，「這套房子是磊磊爺爺的遺產，也是磊磊小時候生活過的地方。老人臨終最大的心願，就是能再見孫子一面。孩子爸爸也說，如果一套房子能換來磊磊的消息，他絕對願意。」

▲ 母子從此一別26年毫無音訊。（圖／翻攝 大皖新聞）

回憶26年前的噩夢，1999年8月26日，因丈夫考駕照忘帶身分證，她臨時出門送證，臨走前叮囑店員照看年僅4歲的兒子王磊。在這短短的空隙裡，店內打工人員路某以帶孩子去對面公共廁所為由，將王磊拐走。

一個月後，路某在廣西柳州落網，但王磊的下落依然成謎。2000年，路某因拐賣兒童罪被判15年有期徒刑。上海市檢察院第二分院隨後認為量刑畸輕並提出抗訴。2011年，案件重審，最終路某被改判綁架罪，處以無期徒刑。但因表現良好，2022年11月路某獲減刑出獄，孩子王磊卻依然杳無音訊。

26年間，唐蔚華無數次往返上海與廣西，甚至在警方協助下，讓路某帶著她重走當年拐走孩子的路，只為尋找一絲線索。她展示的資料顯示，上海公安曾成立專案組，多次聯合廣西警方展開排查。

2023年，唐蔚華決定懸賞上海閔行區的一套房子，徵集更多線索。「用房子懸賞，是希望更多人關注，能早日找到磊磊。」她說，只要線索能確認磊磊身份，懸賞一定兌現。

為了尋親，唐蔚華曾經幾乎每天開啟三小時以上的網路直播，接收來自全國各地的疑似消息。她坦言，大多數線索最後證實與兒子無關，但她依然逐一整理並交由公安機關進行血液比對。「每一條信息都是一個家庭的希望，不能輕易放過。」

「一滴血的距離，能省去幾十年的奔波。」唐蔚華表示，她始終鼓勵疑似被拐的孩子勇敢站出來採血，這是讓孩子找到回家路最直接的方式。

在長達26年的等待中，唐蔚華從未錯過兒子的生日。「每年我都會給他買一份禮物，等他回來的時候一起拆。」她說，家裡雖已搬入新房，但戶口仍留在老屋，只為保留磊磊的名字，「只要戶口還在，就覺得他仍然在身邊。」

這些年，夫妻倆無數次經歷希望與失落，但從未動過放棄的念頭。「如果我走了，萬一磊磊明天就回來呢？」正是這樣的信念，支撐著她走過無數至暗時刻。

唐蔚華說，她很少敢細想團圓的場景，因為害怕想多了夜不能眠。但每當看到其他家庭與失散親人重逢，她總會默默期盼。「如果有一天磊磊真的能回來，我們不會向他傾訴這些年的辛苦，只想開開心心，好好陪他走接下來的路。」