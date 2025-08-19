　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　盼圓滿爺臨終願：再見孫一面

▲▼ 找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　盼圓滿爺臨終願：再見孫一面 。（圖／翻攝 大皖新聞）

▲ 找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　盼圓滿爺臨終願：再見孫一面 。（圖／翻攝 大皖新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸80、90年代失蹤兒童達到高峰，至今還有父母不死心地尋找。1999年4歲男童王磊在上海被人拐走，至今下落不明。26年來，母親唐蔚華踏遍上海、廣西等地尋找線索，從未放棄。近日，她決定懸賞上海市區一套市價百萬人民幣房子（換算2千萬台幣），只為換回兒子的消息。唐蔚華表示，這套房子是磊磊爺爺的遺產與童年生活的地方，也是老人臨終最大的心願「再見孫子一面。」

陸媒《大皖新聞訊 》報導，為尋回走失多年的兒子王磊，母親唐蔚說，「到今年8月26號，找磊磊就滿26年了。」為了實現全家團聚，她向外界公布懸賞出上海市區一套房子的決定，得到了全家人的支持。

唐蔚表示，「這套房子是磊磊爺爺的遺產，也是磊磊小時候生活過的地方。老人臨終最大的心願，就是能再見孫子一面。孩子爸爸也說，如果一套房子能換來磊磊的消息，他絕對願意。」

▲▼ 找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　盼圓滿爺臨終願：再見孫一面 。（圖／翻攝 大皖新聞）

▲ 母子從此一別26年毫無音訊。（圖／翻攝 大皖新聞）

回憶26年前的噩夢，1999年8月26日，因丈夫考駕照忘帶身分證，她臨時出門送證，臨走前叮囑店員照看年僅4歲的兒子王磊。在這短短的空隙裡，店內打工人員路某以帶孩子去對面公共廁所為由，將王磊拐走。

一個月後，路某在廣西柳州落網，但王磊的下落依然成謎。2000年，路某因拐賣兒童罪被判15年有期徒刑。上海市檢察院第二分院隨後認為量刑畸輕並提出抗訴。2011年，案件重審，最終路某被改判綁架罪，處以無期徒刑。但因表現良好，2022年11月路某獲減刑出獄，孩子王磊卻依然杳無音訊。

26年間，唐蔚華無數次往返上海與廣西，甚至在警方協助下，讓路某帶著她重走當年拐走孩子的路，只為尋找一絲線索。她展示的資料顯示，上海公安曾成立專案組，多次聯合廣西警方展開排查。

2023年，唐蔚華決定懸賞上海閔行區的一套房子，徵集更多線索。「用房子懸賞，是希望更多人關注，能早日找到磊磊。」她說，只要線索能確認磊磊身份，懸賞一定兌現。

為了尋親，唐蔚華曾經幾乎每天開啟三小時以上的網路直播，接收來自全國各地的疑似消息。她坦言，大多數線索最後證實與兒子無關，但她依然逐一整理並交由公安機關進行血液比對。「每一條信息都是一個家庭的希望，不能輕易放過。」

「一滴血的距離，能省去幾十年的奔波。」唐蔚華表示，她始終鼓勵疑似被拐的孩子勇敢站出來採血，這是讓孩子找到回家路最直接的方式。

在長達26年的等待中，唐蔚華從未錯過兒子的生日。「每年我都會給他買一份禮物，等他回來的時候一起拆。」她說，家裡雖已搬入新房，但戶口仍留在老屋，只為保留磊磊的名字，「只要戶口還在，就覺得他仍然在身邊。」

這些年，夫妻倆無數次經歷希望與失落，但從未動過放棄的念頭。「如果我走了，萬一磊磊明天就回來呢？」正是這樣的信念，支撐著她走過無數至暗時刻。

唐蔚華說，她很少敢細想團圓的場景，因為害怕想多了夜不能眠。但每當看到其他家庭與失散親人重逢，她總會默默期盼。「如果有一天磊磊真的能回來，我們不會向他傾訴這些年的辛苦，只想開開心心，好好陪他走接下來的路。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

內蒙鄂爾多斯突降暴雨　一天內已致3人遇難3失聯

印美摩擦！王毅訪問促中印回暖　陸學者：莫迪轉向佈局多元外交

「雙普會」意外時尚　75歲俄外長穿「CCCP」紅了！網瘋搶等1個月

找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　盼圓滿爺臨終願：再見孫一面

陸外賣小哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍幼師女博士

瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河　5個月即閃婚自曝：從不吵架

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

內蒙鄂爾多斯突降暴雨　一天內已致3人遇難3失聯

印美摩擦！王毅訪問促中印回暖　陸學者：莫迪轉向佈局多元外交

「雙普會」意外時尚　75歲俄外長穿「CCCP」紅了！網瘋搶等1個月

找了26年！父母懸賞上海一套房尋子　盼圓滿爺臨終願：再見孫一面

陸外賣小哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍幼師女博士

瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河　5個月即閃婚自曝：從不吵架

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

趙露思「轉戰小紅書」破紀錄！ 砍3122萬粉絲微博：我跟你離婚呢？

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

說流行／Lyst 2025 Q2榜單！一雙夾腳拖奪最熱門單品、Jennie五趾鞋也爆紅

李四川表態「願意承擔」　藍新北小雞力挺：新北市民之福

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

大陸熱門新聞

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

求職不看能力看臉蛋？要求週休二日卻被嗆醜

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

中國首台「電子束光刻機」問世

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

德外長批台海侵擾行為　中方：挑動矛盾

瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河 5個月即閃婚自曝：從不吵架

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

更多熱門

相關新聞

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

金門小三通往來人次穩定攀升，金門縣觀光處統計，今年截至7月底，已突破百萬人次大關，顯示兩岸小三通復航後，大陸旅客來金旅遊持續回溫，也帶動金門在地經濟活絡，保守估計，至少可達165萬人次。

陸和田玉亂象！直播鬼扯有療效「清理體雜質」

陸和田玉亂象！直播鬼扯有療效「清理體雜質」

印度逆子獸行！　連續性侵65歲母親

印度逆子獸行！　連續性侵65歲母親

陸發佈2024年美國人權報告：美式人權是政治道具

陸發佈2024年美國人權報告：美式人權是政治道具

陸各地又現40℃！　中東部未來7天大範圍高溫

陸各地又現40℃！　中東部未來7天大範圍高溫

關鍵字：

大陸失蹤兒童懸賞母親尋子希望

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面