　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不到3分鐘！玩具店7千元公仔遭整箱搬走回收　74歲嬤下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台中豐原一間玩具店日前進貨一批總價值7680元的貓咪盲盒公仔，沒想到不到3分鐘，放在門口的包裹竟被一名74歲張姓婦人當成資源回收物品全部搬走。張婦被抓包之後，聲稱已將東西拿去回收，最後被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲貨運司機將包裹放在店門口，不到3分鐘就被張婦搬走變賣。（示意圖／VCG，與本案無關。）

玩具店業者日前進貨64個貓咪盲盒公仔，總價值7680元，但因為貨運司機抵達時店家尚未開始營業，司機便將包裹放在店門口，並拍照通知業者。不過，業者來到店面時，卻發現包裹不見了，調閱監視器一看才知道，司機離開大約3分鐘之後，路過的張婦竟然將包裹整箱搬走。

事後，警方循線找到張婦，她坦言已經將東西賣給資源回收場銷毀，最終她被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

這起事件也意外掀起網友們討論，大多數人都認為，空箱子和裡面裝有東西的箱子重量完全不一樣，更何況這起案件中的箱子外觀完整、上面寫有個資，根本不像是要丟棄的東西。還有不少網友留言表示遇過類似的事情，「我朋友的店之前也是這樣被偷包裹」、「上次把我的風扇放門口，外面還有車子擋著，還是被阿婆扛走」、「回收的老人家水準好壞都有，我常在店門口放一些資源回收物品，有些會走進來詢問一下再做回收的動作，但六、七成問都不問就直接拿了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光
大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳
玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大
美股「拋售科技股」收黑！英特爾大跌7%　台積電跌1.76％
Google Pixel 10系列亮相！首採台積電3奈米　亮
快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不到3分鐘！玩具店7千元公仔遭整箱搬走回收　74歲嬤下場慘了

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

大稻埕煙火亂象！男被勸導反嗆警：你上來啊　帽子男遭撞就揮拳

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

飲料店遭闖入偷走1.8萬！賊穿軍服配「傘兵徽章」　陸軍回應了

您的餐點飛來了！外送員送餐「直接砸牆上」　女客理論反遭恐嚇

玉山東峰驚傳「被雷劈」　女山友頭部濺血！男求救全身麻痺

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部　台北關：全移送偵辦

馬祖小三通旅客夾帶火腿腸！豬肉製品入境「當場罰20萬」

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

不到3分鐘！玩具店7千元公仔遭整箱搬走回收　74歲嬤下場慘了

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

大稻埕煙火亂象！男被勸導反嗆警：你上來啊　帽子男遭撞就揮拳

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

飲料店遭闖入偷走1.8萬！賊穿軍服配「傘兵徽章」　陸軍回應了

您的餐點飛來了！外送員送餐「直接砸牆上」　女客理論反遭恐嚇

玉山東峰驚傳「被雷劈」　女山友頭部濺血！男求救全身麻痺

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部　台北關：全移送偵辦

馬祖小三通旅客夾帶火腿腸！豬肉製品入境「當場罰20萬」

泰公主病危？繼承未定之際　王室透露「心臟病引發昏迷」

以色列：展開攻占加薩市初步行動　已控制郊區

李奧納多《一戰再戰》火力全開救女兒　自爆苦等20年終圓夢

晨勃消失≠壞掉！　醫揭真相：不夠硬才要注意

不到3分鐘！玩具店7千元公仔遭整箱搬走回收　74歲嬤下場慘了

貨櫃船訂單量創15年新高　船公司強調非淨增加、會汰換老船

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

工業AI漲勢可期　Moxa揭應用落地三大關鍵

美「比照英特爾」入股台積電？　專家揭現實：除非川普插乾股

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

社會熱門新聞

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

玉山驚傳被雷劈　女頭濺血男全身麻痺

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

賊穿軍服闖飲料店偷走1.8萬　陸軍回應了

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

更多熱門

相關新聞

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

台中市127公車日前發生一起糾紛，司機透過麥克風教育女學生「手要舉到頭上才看得到」，雙方進而發生口角衝突。影片在網路上曝光以後，引發正反兩面討論。

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

6千元爽吃11道好料　台中「辦桌嘉年華」首度移師大安

6千元爽吃11道好料　台中「辦桌嘉年華」首度移師大安

選前最後衝刺！盧秀燕明再請假連趕4場

選前最後衝刺！盧秀燕明再請假連趕4場

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

關鍵字：

資源回收竊盜拾荒台中

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

千百惠兒子沉痛發聲

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

即／歌手千百惠病逝！享壽62歲

有颱風？全台轉易雨濕又熱

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面