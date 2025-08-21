不到3分鐘！玩具店7千元公仔遭整箱搬走回收　74歲嬤下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台中豐原一間玩具店日前進貨一批總價值7680元的貓咪盲盒公仔，沒想到不到3分鐘，放在門口的包裹竟被一名74歲張姓婦人當成資源回收物品全部搬走。張婦被抓包之後，聲稱已將東西拿去回收，最後被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

▲貨運司機將包裹放在店門口，不到3分鐘就被張婦搬走變賣。（示意圖／VCG，與本案無關。）

玩具店業者日前進貨64個貓咪盲盒公仔，總價值7680元，但因為貨運司機抵達時店家尚未開始營業，司機便將包裹放在店門口，並拍照通知業者。不過，業者來到店面時，卻發現包裹不見了，調閱監視器一看才知道，司機離開大約3分鐘之後，路過的張婦竟然將包裹整箱搬走。

事後，警方循線找到張婦，她坦言已經將東西賣給資源回收場銷毀，最終她被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

這起事件也意外掀起網友們討論，大多數人都認為，空箱子和裡面裝有東西的箱子重量完全不一樣，更何況這起案件中的箱子外觀完整、上面寫有個資，根本不像是要丟棄的東西。還有不少網友留言表示遇過類似的事情，「我朋友的店之前也是這樣被偷包裹」、「上次把我的風扇放門口，外面還有車子擋著，還是被阿婆扛走」、「回收的老人家水準好壞都有，我常在店門口放一些資源回收物品，有些會走進來詢問一下再做回收的動作，但六、七成問都不問就直接拿了」。