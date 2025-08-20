「2025池上秋收藝術節」開賣　優人神鼓、桑布伊合體演出

▲「2025池上秋收藝術節」將由「優人神鼓」合體原民歌手桑布伊演出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「池上秋收稻穗藝術節」每年開賣都迅速完售，2025年宣布邀請「優人神鼓」暌違10年重返池上黃金稻海舞台，再合體原民歌手桑布伊，被許多網友讚嘆「好棒的組合！」、「超期待！」預計於10月25日至26日演出，門票於今（20日）開賣。

▲優人神鼓、原民歌手桑布伊，將於池上舞台演出。（圖／記者林育綾攝）

「2025池上秋收稻穗藝術節」邀請優人神鼓與金曲歌手桑布伊，首次攜手合作，打造全新作品《我回來了－做一部作品給自己的靈魂！》。創作靈感源自桑布伊的生命經歷，在優人神鼓創辦人劉若瑀感受山林、萬物與祖靈的召喚，結合藝術總監黃誌群的擊鼓藝術，搭配桑布伊的歌聲，帶領觀眾在自然與音樂中尋回內心的平靜，體會「我回來了」的深刻意義。

▲優人神鼓曾於2015年受邀演出，時隔10年將再次回到池上。（圖／記者林育綾攝）

今年池上秋收藝術節邁入第17屆，優人神鼓曾於2015年受邀演出，時隔10年再次回到池上，特別跟桑布伊共創。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，池上秋收是促成這次合作的契機，是2015年在池上見證優人神鼓的演出，2020年又被桑布伊在秋收舞台上的歌聲感動，萌生促成雙方合作的想法。他也感謝劉若瑀和桑布伊，在忙碌中排除萬難，共同完成這次創作，讓大家能在池上與藝術家們一同感受自然與自我相遇的美好。

劉若瑀分享，與桑布伊首次合作時，創作過程自然流暢，聽著桑布伊細訴祖靈智慧，她便決定以他的故事為主軸，描繪少年勇士的成長歷程。兩人攜手探索自然與生命，呈現一段關於勇氣、信任、回歸的旅程，而池上這片土地正是最適合展演這段故事的舞台。

桑布伊則談到，與優人神鼓團隊在「老泉山山上劇場」合作時，自己在森林中感到格外自在。他與團員們一起製作童年樂器、體驗各種聲音，並表示感謝劉若瑀和團隊給予空間，讓他能真正發揮自我，並適時引導他找到創作的平衡，讓他的歌聲與鼓聲音樂融合，傳遞著大地的訊息。

▲「2025池上秋收藝術節」將由「優人神鼓」合體原民歌手桑布伊演出。（圖／台灣好基金會）

《我回來了－做一部作品給自己的靈魂！》分為9個章節，從《出發》揭開序幕，到最後以《慶祝》歡送少年勇士蛻變成長，邀請觀眾一同走進自然、回歸初心，在池上聆聽生命回家的聲音。2025池上秋收稻穗藝術節門票，即日起已於「兩廳院OPENTIX售票系統」開賣。