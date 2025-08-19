新竹男IG私訊正妹「求約砲」…結果被她男友押到山區打半死

▲新竹一名男子傳訊給正妹約砲，又挑姓正妹的男友，結果被打得半死。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新竹市一名男子阿勇（化名）先前透過社群軟體Instagram，發送約砲訊息給長相姣好的女子小莉（化名），接著又發送訊息嗆聲小莉的吳姓男友，結果反被吳男夥同友人抓到山區、打得半死不活。新竹地院法官審理後，判吳男等3人1年2個月至1年6個月不等有期徒刑，可上訴。

根據判決書內容，阿勇2023年6月某天透過IG，傳送約砲訊息給小莉，並且在訊息當中挑釁小莉的吳姓男友。吳男發現女友遭到調戲，便開始使用小莉的帳號回覆，沒想到阿勇接著又嗆聲「我很久沒動手了」、「兄弟我覺得你很娘炮」、等話，接著又創立IG群組，挑釁「抓到我你想怎樣就怎樣」，讓吳男感到相當不滿。

吳男氣得不得了，當即找友人楊男（新竹地檢署通緝中）將阿勇約出，並且找了陳男、胡男、張男（新竹地檢署通緝中）及未成年的蔡姓少年（由少年法庭審理），還有其他真實身分不詳的友人到場，出手痛毆阿勇。

阿勇遭到圍毆，嚇得趕緊逃離，不過最終沒能逃掉，又被惡煞們持球棒、鐵鎚等器械痛毆了一頓。最終阿勇被吳男等人押至一處山區，再度遭到新一輪的痛毆。

由於持續遭到毆打，阿勇全身多處出現骨折、粉碎性骨折、撕裂傷、挫傷等傷害。最終吳男發現阿勇傷勢嚴重，於是開車將人送至醫院治療。

新竹地院法官審理後認為，吳男不思以理性的方式處理糾紛，竟糾集陳男、胡男等友人到場，在公眾來往的道路上持球棒、鐵鎚等凶器痛毆阿勇，還把人押到偏僻處繼續施暴，非法剝奪告訴人之行動自由，嚴重影響社會秩序，所為應予非難。

動手犯下暴行以後，吳男等人始終否認加重剝奪行動自由的罪名，並且一再辯稱阿勇是自願上車，其中一人更是在法官勘驗監視器畫面完畢，才改口坦承施暴。不過法官考量，3人與阿勇的父親調解成立，其中2人已賠償完畢，考量全案的犯罪動機、目的及施暴手段等條件後，依照三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，判3人1年2個月至1年6個月不等有期徒刑，全案仍可上訴。