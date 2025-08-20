喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

▲黃國昌力推「核三延役公投」。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨力推的823核三延役公投進入倒數，媒體人李正皓日前預測投票率頂多5%，一定不會過門檻，槓上民眾黨主席黃國昌。而媒體人鍾年晃19日則表示，公投有政治上的意涵，大家別忘了提案人叫黃國昌，如果公投同意票沒有過25%、或是不同意輾壓同意票，至少讓黃國昌不敢這麼囂張，就是叫「無x小路用」。他也呼籲，鼓勵大家公投去投不同意，給黃國昌看真正的民意是什麼，花11億公帑投一個莫名其妙的公投。

鍾年晃於節目《前進新台灣》談到核三延役公投，他表示，最近很多人在問他「到底要不要投？題目看起來就沒用，不管過不過門檻都要主管機關確認安全無虞」，沒有錯，實際上是這樣，但這有一個政治上的意涵，大家別忘了這個公投的提案人叫黃國昌。

鍾年晃表示，如果公投同意票沒有過25%、或是不同意輾壓同意票，至少讓黃國昌以後不敢這麼囂張，就是叫「無x小路用」。

鍾年晃強調，自己還是鼓勵大家823去投公投不同意票，要給黃國昌看一下真正公民投票的民意是什麼，花11億公帑投一個莫名其妙的公投，黃國昌到時候會有另外一番說詞，像是「民進黨、賴清德干預公民投票」。

鍾年晃認為，大概知道國民黨的態度，公投是全國範圍、 18歲以上都可以投，要過25%門檻依照中選會公布的資料，要超過500多萬票，其實很難，但仔細看，國民黨全國各區，最近很努力在辦反罷免宣傳，但從頭到尾沒有人提到公投。

鍾年晃直言，就宣傳上，公投很不好宣傳，對國民黨來講，罷免要投不同意、公投要投同意，腦筋要轉彎一下，如果是兩個都不同意就會很好宣傳、很好投，像民進黨過去4大公投4個不同意，但現在一個同意、一個不同意，大家會亂掉，國民黨乾脆「放生」公投，顧好自家7個立委就好。