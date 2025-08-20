　
軍武

縮短艦載機飛行員培訓　央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

▲▼《央視》造訪中航集團洪都公司，不經意曝光黃皮版的雙垂直尾翼教練-10。（圖／翻攝自央視）

▲《央視》不經意曝光黃皮版的雙垂直尾翼教練-10。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國第三艘航母福建艦服役倒數計時，下一艘自製航母也被拍攝到已在遼寧大連啟動建造，為更有效率培育艦載機飛行員戰鬥力，最新的雙垂尾版教練-10教練機在近日曝光，除了成為解放軍先進的海上訓練平台外，特定情況下還可推上前線應付低烈度的海空對峙衝突。

《央視》近日在一則專題報導中造訪被譽為「中國教練機搖籃」的中航集團洪都公司，在廠內的生產流水線上出現多架已裝配成型黃皮版單垂直尾翼的教練-10教練機。接著就在「不經意間」鏡頭掃到一架同樣為黃皮版的雙垂直尾翼教練-10，該機機頭輪廓銳利且大邊條翼設計醒目，讓人過目不忘。

據了解，此次曝光的是教練-10最新版本，採用雙垂直尾翼設計，通過垂尾左右對稱的布局，能夠有效分散氣流作用力，在複雜的海域氣流條件下，也能保持良好的航向穩定性，適合在航母相對陸地狹小的甲板空間進行起降作業。知名軍事自媒體「國平視野」撰文分析，從粗壯的雙輪前起落架來看，該機應該是一款適合航母的艦載版教練機，未來具資質能夠飛上003型航母甚至未來成軍的核動力航母。

▲▼《央視》造訪中航集團洪都公司，不經意曝光黃皮版的雙垂直尾翼教練-10。（圖／翻攝自央視）

文章指出，教練-10雙垂尾版雖然機體尺寸不大，但擁有嵌入式訓練系統，以及先進的機載有源相控陣雷達，同時機上設置了7個掛點，能外掛3.5-4噸的各類彈藥，具備一定的空戰和對海/對地攻擊能力。其中機頭下方的掛點，能掛載1門23毫米航炮吊艙或電子戰等其他吊艙，而機翼的6個掛點能攜帶PL-10E近距格鬥彈、LT-2激光制導炸彈、LS-6 衛星制導炸彈、TL-20小直徑炸彈、YJ-9E反艦導彈。

分析表示，這款先進的海上訓練平台曝光，若今後能在中國海軍航空母艦上正式運行，將幫助有陸上起降經驗的飛行員，更快熟練掌握在航母上起降的操作技巧，不僅能有效縮短培訓的時間，還能節約培訓的費用，提高培養艦載機飛行員的效率。

有趣的是，就在一個月前《央視》也曾前往瀋飛介紹殲-15T彈射牽引桿與著艦尾鉤的報導中，畫面掃過綠皮殲-35生產畫面。這樣的曝光方式被大陸網友形容為「奉旨官宣」，透露第二款隱身戰機殲-35已能與成飛的殲-20一樣，開始進行大量生產。

▼瀋飛曝光艦載機殲-15T細節，鏡頭掃過一架綠皮殲-35。（圖／翻攝自央視）

▲▼瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

08/18

20米水下無人載具現身北京街頭

20米水下無人載具現身北京街頭

大陸一款疑似最新型的水下無人載具出現在北京街頭引發高度關注，其體型瘦長宛如超大型黑色魚雷，由大型平板車運輸。外界評估，這是該武器首度公開現身，其概念與俄羅斯的「海神計劃」（Poseidon project）高度相似，可在遠距離發射對沿海城市和航母編隊進行毀滅性打擊。

18米長「陸版波塞冬」亮相天安門

18米長「陸版波塞冬」亮相天安門

川普改口願挺烏安全保障　強調美不出兵

川普改口願挺烏安全保障　強調美不出兵

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

澤倫斯基18日赴美　川普盼下周辦三方峰會

澤倫斯基18日赴美　川普盼下周辦三方峰會

教練-10艦載機教練機福建艦

