18米長「陸版波塞冬」核魚雷亮相天安門？　九三閱兵預演「末日殺手」引熱議

軍武中心／台北報導

中國將於9月3日舉辦盛大閱兵，紀念第二次中日戰爭結束80週年，屆時預計將首次公開展示多款超大型無人水下載具（Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle, XLUUV），其中型號為「AJX002」的XLUUV，長約18至20公尺，外型類似魚雷，採用泵噴推進器，外型類似有「末日武器」之稱的俄羅斯「波塞冬」核動力魚雷，引發熱議。

▲▼北京街頭出現多款超大型無人水下載具，其中型號為「AJX002」的XLUUV，長約18至20公尺，外型類似魚雷。（圖／翻攝自大陸微博）

過去，中國在水下無人載具的發展，因為隱密特性，相對於水面艦隊，較難被關注。然而，隨著水下無人科技的快速進步，特別是XLUUV的研發，中國展現了在水下領域取得戰略優勢的雄心。

Naval News等外媒從2022年起，持續追蹤中國相關計畫，發現中國投入的規模與速度已遠超他國，目前全球規模最大的XLUUV項目，即由中國主導，至少有五種型號已在水下試驗多年。

根據閱兵彩排流出的照片，至少有六艘XLUUV將參與展示，其中四艘為型號標示「AJX002」的新型潛航器，推測長度約18至20公尺，直徑約1至1.5公尺，外型酷似魚雷，採用泵噴推進器設計，艇身設有便於吊運的吊耳，也暗示該艇可拆分為兩部分運輸。

這些細節與過去在南海三亞、榆林及黃海大連等地被衛星拍到的試驗型載具相符，顯示中國XLUUV計畫取得相當進展，已從原型測試邁向部署。

至於第二款設計以綠色帆布覆蓋，引發更多猜測。雖然型號標示及細節無法得知，不過可判斷，長度與AJX002相近，但直徑明顯大很多，約為AJX002的兩倍。值得關注的是，艇尾附近設有至少兩組桅杆，並配備類似的泵噴推進器，從形狀推錯，應是採用「X」型舵，而非傳統十字型舵。

根據《南華早報》引述中國消息人士說法，這類潛航器或採用一次性核反應爐，能以超過30節的速度巡航200小時，當能量耗盡後反應爐會自動脫離沉入海床，潛航器則切換至電池繼續執行任務。不過，目前並無明確證據顯示中國現有XLUUV已採用核動力，極有可能仍是常規動力。

中國原子能研究院核科學家郭健曾指出，中國正研發的XLUUV與俄羅斯「海神」存在「重大差異」，但具體細節尚未對外公開，顯示中方對於相關技術與用途仍保持高度保密。

此次閱兵將是中國XLUUV首次大規模公開亮相，對外顯示其水下無人載具技術的成熟與戰略企圖。無論如何，中國在XLUUV領域的快速進展，已讓全球防務界不得不重新審視水下無人戰爭的未來格局。隨著北京閱兵的臨近，世界將得以一窺中國最新水下軍事科技的全貌。