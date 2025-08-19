　
社會 社會焦點 保障人權

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

▲前鄉代陳聿琦因學童拿筷子互戳以罰跪制止。（圖／民眾提供）

▲前鄉代陳聿琦開設弱勢學童課輔班，因學童拿筷子互戳以罰跪制止。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉爆體罰爭議！前伸港鄉代陳聿琦被指控在課後照顧班中，無故要求兩名弱勢學童當眾下跪，時間長達10分鐘，原因竟疑似「吵到老師滑手機」。縣府火速調查，陳雖然解釋當時是因小孩拿筷子在嬉鬧互戳，當下才要2男童下跪制止，社會處以「不當管教」開罰3萬元並停止對該協會補助。

這起事件發生在2024年7月31日上午，當時兩名國小低年級學童在課輔班玩耍，因動作聲音稍大，陳聿琦被指控當場喝令下跪。投訴者指出，「理事長當時在一旁滑手機，覺得被打擾就直接罰跪，其他老師勸阻還被她回嗆『我又不是打他們』。」陳聿琦則反駁是「孩子用筷子互戳很危險」，指投訴者的說法與事實明顯矛盾。

投訴者痛心表示，令人心疼的是，兩名被罰跪的孩子都是亟需社會關懷的弱勢學童，「弟弟這學期才剛拿到學校進步獎，開心地跟我們分享，轉頭卻在該被保護的地方遭受羞辱！」更透露，孩子回家後不敢聲張，自認「做錯事」才被懲罰，創傷反應讓人心酸。現在只希望她能向學童誠懇的道歉。

▲彰化縣政府社會處說明。（圖／ETtoday資料圖）

▲彰化縣政府社會調查後，以不當管教開罰3萬停止補助。（圖／ETtoday資料圖）

其中一名學童的阿公說，她又沒有拿藤條打人，孩子淘氣罰跪幾分鐘還好，經過此事件後她的管教態度也改變；雖然目前協會僅能靠志工苦撐，學童吃飯有善心人士贊助，但教室租金，及水電費，每個月都要支出，都是一筆不小的開銷。

該協會由前鄉代陳聿琦於2023年成立，接受衛福部「小衛星計畫」補助50萬至90萬補助，協助身心障礙及弱勢兒童。體罰事件今經臉書粉專「德州媽媽沒有崩潰」揭露後引發熱議，該粉專貼文點出弱勢兒少求助無門的結構性問題，「沒家長靠、稽查鬆散、老師怕得罪單位不敢爆料，難道只能靠網紅發聲？」

彰化縣社會處表示，經調查後，已依《兒少權法》開罰3萬元並終止所有補助，但民眾更質疑「政府發錢後有無嚴格監督？」對此社會處強調，協會理事長亦已請辭，後續亦持續追蹤。並重申，對任何涉及兒少權益受損之情事絕不寬貸，並將持續加強社區方案人員之教育訓練與督導機制，縣府將秉持「零體罰、零容忍」原則，確保弱勢家庭兒少能在安全、尊重與關懷的環境中成長。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。

彰化鹿港鎮農會今年2月舉辦理事選舉，卻因「一張選票」認定爭議鬧上法院！呂姓候選人不滿農會將一張圈選5人的爭議票認定無效，導致他與對手陳女同票卻未抽籤。經過5個月審理，彰化地方法院判決出爐，認定該選票「有效」，改判陳當選無效。

