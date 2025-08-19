驚險瞬間！彰化2童跨雙黃線穿越馬路　駕駛嚇壞急煞閃過死神

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉新港路昨(18日)發生一起驚險事件，2名孩童無視往來車輛，突然從馬路中央跨越雙黃線奔跑穿越，所幸後方駕駛反應迅速及時煞車，才未釀成意外。警方指出，此行為已違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處500元罰鍰，並呼籲行人應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而危及生命安全。

▲彰化伸港鄉有2孩童先後違規穿越馬路。（圖／民眾提供）

事件發生於伸港鄉新港路某連鎖咖啡店附近，當時一輛轎車正沿道路行駛，右前方突然衝出2名男孩，先後跨越雙黃線快速穿越馬路。駕駛見狀立即減速煞停，所幸當時車速不快，未造成人員受傷。目擊者表示，2名孩童奔跑時未注意左右來車，且距離路口斑馬線僅10餘公尺，卻選擇冒險違規穿越，行為相當危險。

▲孩童無視大馬路車水馬龍，違規穿越馬路。（圖／民眾提供）

和美警分局指出，2名孩童的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款「不依規定擅自穿越車道」，依法可處500元罰鍰。警方強調，行人應利用行人穿越道、人行天橋或地下道，並遵守交通號誌，穿越時務必確認左右來車，家長也應加強孩童的交通安全教育，避免類似事件發生。

事件曝光後引發網友熱議，不少人直呼「太危險」，並感慨「希望伸港三姊弟事件不要再發生」。有網友指出，該路段車流量大，孩童卻未依規定行走斑馬線，若駕駛反應稍慢，後果不堪設想。此外，也有民眾呼籲家長應加強管教，教導孩子正確的用路觀念，避免因一時貪快釀成無法挽回的遺憾。

▲孩童無視大馬路車水馬龍，違規穿越馬路。（圖／民眾提供）