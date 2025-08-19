獨／高雄警把派出所當「寵物日托所」！值勤中遛狗被拍遭記申誡

▲員警被查出在勤務中遛「私家犬」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

派出所有狗，原本可以是溫馨故事，像是「所狗陪警」或「萌犬安慰民眾」，但在高雄，這隻狗卻讓主人倒大楣，因為不是勤務犬，而是員警的私人寵物，最後變成「穿制服在勤務中遛狗」被拍，還被記上一支申誡。

14日晚間，民眾看到一名十全派出所員警穿著制服、神情淡定，手上牽著狗繩悠悠哉哉在派出所外散步。影片曝光後，大家瞬間黑人問號：這到底是在「值勤」還是「打卡下班後的黃金散步時光」？

▲員警溫馨遛狗，現在被依規定「申誡」處份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，直指這畫面完全不像執勤中的員警，更直白抱怨：「這狗報案時還會狂吠，進到派出所報案或處理事情像是闖進狗園，嚇都嚇死！」

三民一分局立刻被點名回應，督察組查了半天，結果確認這隻狗不是「官方勤務犬」，而是員警家裡養的。調查結論也相當乾脆，勤中從事非公務行為，違反勤務紀律，處分一支申誡。

據了解，該員警因為上班沒人顧狗，乾脆把狗帶來派出所當「臨時宿舍」，偶爾還會帶牠溜達一下，也讓十全派出所變成「寵物日托中心」。三民一分局強調，已要求員警將狗帶回家，不得再「上班時間私養」。