可能有雙颱！　模擬路徑曝

▲吳德榮說，最新美國系集模式顯示，關島南方海面另一熱帶擾動有發展成颱的機率，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島。（圖／翻攝weathernerds）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在琉球南南西方海面的熱帶低壓，今天將發展成颱風，對台無影響；最新美國系集模式顯示，關島南方海面另一熱帶擾動有發展成颱機率，系集平均路徑通過呂宋島，最新歐洲系集模式的平均路徑則較偏北，通過巴士海峽，對台是否有威脅？待持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周四因太平洋高壓減弱北退，各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱；台灣附近水氣增多，局部地區偶有零星降雨的機率，大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨⋯）發生。

吳德榮說，周六、周日各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；下周一南方水氣再增多，各地晴時多雲仍偏熱，午後對流範圍擴大。

▼熱帶低壓潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在琉球南南西方海面的熱帶低壓今將發展成颱，偏北移動，對台無影響。

吳德榮表示，最新美國系集模式（GEFS）顯示，關島南方海面另一熱帶擾動，亦有發展成颱的機率，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島，最新歐洲系集模式的平均路徑則較偏北，通過巴士海峽，顯示模擬有不確定性，模式調整中，對台是否有威脅？待持續觀察。