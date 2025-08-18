　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

▲嘉義市四連霸無黨市議員戴寧涉嫌詐領助理費，遭判刑5年半定讞。（圖／翻攝自戴寧臉書）（圖／翻攝自戴寧臉書）

▲嘉義市四連霸無黨市議員戴寧涉嫌詐領助理費，遭判刑5年半定讞。（圖／翻攝自戴寧臉書）

文／中央社

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費，判5年6月徒刑定讞。嘉義地檢署通知戴寧於19日到案執行，戴寧基於家人探視方便，日前透過律師向嘉檢申請移至台中女子監獄執行遭駁回。

戴寧透過律師表示，因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍也於日前移至台中，基於家人方便探視，於15日向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。

有關戴寧申請將其案件囑託台中地檢代為執行，嘉檢表示，15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，惟因與法不合，已予駁回；但，已將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

嘉檢表示，檢方尊重當事人意願，於法令許可範圍內，將盡力協助，但戴寧明天若無準時向檢察署報到，將依規定核發拘票，以及進行後續通緝動作。

根據一審嘉義地方法院判決，戴寧自民國101年6月起到111年2月間止，涉嫌以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶，共詐得新台幣518萬7774元。

一審依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪等，判處戴寧有期徒刑10年6月，褫奪公權5年。經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。

二審審酌，戴寧於審理期間認罪，並繳回部分不法所得達431萬8750元，考量其擔任嘉義市議員期間，對地方公共事務的服務及貢獻等，據此撤銷判決，改判處有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。經上訴，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。

嘉義地檢署表示，轄區警察隨即於12日下午前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過其使用電話聯繫，與戴寧接觸並送達傳票，定於8月19日上午10時到案執行，並啟動防逃機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星昏迷遭電視台人士性侵！江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦
阿基師淡出螢光幕5年！近況曝　寵妻薪水全上繳：不要亂來
意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑
考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人
被辣女友10萬賣了！陸19歲男淪緬甸遭虐險死
快訊／台2線車頭撞爛！　4女送醫
韓國殘忍集中營！3.8萬人慘淪性奴隸　關10年吃餿水650人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

快訊／新北貢寮「汽車閃交通錐」自撞！　車頭全撞爛4人送醫

6月全台768起火災　清晨煮食疏忽電器老化最常見

國3彰化段坑洞害20車爆胎！2個月等嘸賠償　車主氣炸

男超市亮刀砍警濺血遭聲押　法官裁准暫行安置4個月

嘉邑行善團創團團長遭控性侵2女　更審再判無罪理由曝

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

快訊／新北貢寮「汽車閃交通錐」自撞！　車頭全撞爛4人送醫

6月全台768起火災　清晨煮食疏忽電器老化最常見

國3彰化段坑洞害20車爆胎！2個月等嘸賠償　車主氣炸

男超市亮刀砍警濺血遭聲押　法官裁准暫行安置4個月

嘉邑行善團創團團長遭控性侵2女　更審再判無罪理由曝

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

大谷翔平當指標！甲子園重大改革　吉見一起認為二日流有存在空間

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！現況曝光

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

更多熱門

相關新聞

嘉義市警局暑期青少年活動　穿越警察歷史時光

嘉義市警局暑期青少年活動　穿越警察歷史時光

暑假是少年犯罪預防的關鍵時期，嘉義市政府警察局少年警察隊秉持「青春守護者」的使命，積極爭取內政部毒品防制基金計畫補助，於114年8月15日及16日連續兩日舉辦「114年暑期保護青少年充電一夏系列」特別企劃活動，結合跨域公私夥伴力量，透過文化體驗與寓教於樂的反毒教育，打造嘉義市專屬的暑期安全學習時光。

女用免洗杯接兒尿尿留餐廳　老闆公布畫面遭判刑

女用免洗杯接兒尿尿留餐廳　老闆公布畫面遭判刑

妹子KTV喝醉遭撿屍！男分享心得下場慘

妹子KTV喝醉遭撿屍！男分享心得下場慘

惡犬攻擊！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲破大洞

惡犬攻擊！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲破大洞

曾是潘孟安立委時得力副手　劉育豪病逝

曾是潘孟安立委時得力副手　劉育豪病逝

關鍵字：

戴寧判刑議員嘉義市

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面