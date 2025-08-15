無症狀28歲男查出大腸癌變臉　醫嘆：年輕患者逐漸增加

▲醫師提醒，血便的成因是痔瘡，但在沒有大腸鏡確認前，永遠不能百分之百排除大腸癌的可能。（示意圖／記者林緯平攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

腸胃科醫師陳保中近日分享病例，一名28歲年輕患者進行大腸鏡檢查，雖然對方原本僅是順便檢查，且毫無症狀，最終卻被診斷出大腸癌。對此，陳保中表示，「一次大腸鏡檢查，也許就能改變整個人生。」

陳保中在臉書粉專「Dr.陳保中」發文表示，近日一名28歲年輕患者順便做大腸鏡檢查，沒想到竟診斷出大腸癌。「當我告訴他時，他沉默了很久，眼神裡除了震驚，還有一種「怎麼可能是我」的無助，那份沉重，讓人真的喘不過氣。」

陳保中提醒，許多人認為大腸癌僅發生在五、六十歲以上，但實際上年輕患者逐漸增加，且早期往往症狀不明顯，僅出現偶爾大便帶血、排便習慣改變或體重下降等徵兆，常被誤認為痔瘡或腸胃炎而延誤治療。

陳保中呼籲大眾，身為醫師，真的不希望再看到有人因為「覺得還年輕」而錯過了治療的黃金時間，定期進行健康檢查，及早發現才能把握治療黃金時間，「健康檢查，不是等出事才做，更不是為了嚇自己，而是給自己一個未來還能放心生活的機會。」