地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

▲施姓男子母親過世後，慘遭「台版地面師」主嫌蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊等，偽造代筆遺囑奪產，將名下千萬房產過戶、抵押信託。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市施姓男子母親過世後，因長居美國未及時辦理繼承登記，竟遭詐團偽造代筆遺囑，名下千萬房產被過戶、抵押信託，最終遭拍賣。士院認為士林地政未能防堵虛偽登記，依《土地法》判北市府賠償1,612萬元及利息。此案正是「台版地面師」詐團最大宗受害案例，主嫌蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊、警員、書記官及里長偽造遺囑，全案不法所得近1.5億元。

此案正是「台版地面師」詐團中規模最大的侵產行動。主嫌蔡尚岳結合律師蔡鴻燊、警員、書記官及里長等人，透過偽造遺囑、虛構代筆程序，陸續奪取共11名長者房產，不法所得累計高達1.49億元。今年7月，台北地院依《貪污治罪條例》判蔡鴻燊25年徒刑、蔡尚岳14年徒刑，另多名共犯也遭重判。

施男表示，母親2018年去世後，他短暫返台處理後事便回美，原打算日後再處理繼承事宜，未料新冠疫情爆發，無法及時返國。直到2022年才接獲銀行警告，驚覺母親房產早遭偽造遺囑完成「遺贈程序」，連過戶、抵押與信託都處理完畢，最後淪為法拍。他痛斥詐團勾結偽造遺囑奪產，更批士林地政未能辨識，導致財產被侵害，國家理應負責。

北市府則抗辯，施男長年居美，延誤繼承，才讓詐團有機可乘；且士林地政人員受理登記均依程序進行，對於經公證的代筆遺囑，地政人員無權實質審查筆跡真偽，承辦人並無故意或重大過失，不符國賠要件，損失應由施男自行承擔。

法官則認為，雖施男延宕繼承確有疏忽，但詐團得逞的關鍵在於地政單位僅形式審查，就放任偽造遺囑進入登記體系，導致施男所有權遭侵害，已符合《土地法》第68條「登記錯誤致損害」要件，因此判北市府須賠償施男1,612萬元及利息，等於這筆賠償金由北市府公帑支付，等於全民買單。