　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，律師公證人蔡鴻燊。（圖／記者劉昌松攝）

▲施姓男子母親過世後，慘遭「台版地面師」主嫌蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊等，偽造代筆遺囑奪產，將名下千萬房產過戶、抵押信託。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市施姓男子母親過世後，因長居美國未及時辦理繼承登記，竟遭詐團偽造代筆遺囑，名下千萬房產被過戶、抵押信託，最終遭拍賣。士院認為士林地政未能防堵虛偽登記，依《土地法》判北市府賠償1,612萬元及利息。此案正是「台版地面師」詐團最大宗受害案例，主嫌蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊、警員、書記官及里長偽造遺囑，全案不法所得近1.5億元。

此案正是「台版地面師」詐團中規模最大的侵產行動。主嫌蔡尚岳結合律師蔡鴻燊、警員、書記官及里長等人，透過偽造遺囑、虛構代筆程序，陸續奪取共11名長者房產，不法所得累計高達1.49億元。今年7月，台北地院依《貪污治罪條例》判蔡鴻燊25年徒刑、蔡尚岳14年徒刑，另多名共犯也遭重判。

施男表示，母親2018年去世後，他短暫返台處理後事便回美，原打算日後再處理繼承事宜，未料新冠疫情爆發，無法及時返國。直到2022年才接獲銀行警告，驚覺母親房產早遭偽造遺囑完成「遺贈程序」，連過戶、抵押與信託都處理完畢，最後淪為法拍。他痛斥詐團勾結偽造遺囑奪產，更批士林地政未能辨識，導致財產被侵害，國家理應負責。

北市府則抗辯，施男長年居美，延誤繼承，才讓詐團有機可乘；且士林地政人員受理登記均依程序進行，對於經公證的代筆遺囑，地政人員無權實質審查筆跡真偽，承辦人並無故意或重大過失，不符國賠要件，損失應由施男自行承擔。

法官則認為，雖施男延宕繼承確有疏忽，但詐團得逞的關鍵在於地政單位僅形式審查，就放任偽造遺囑進入登記體系，導致施男所有權遭侵害，已符合《土地法》第68條「登記錯誤致損害」要件，因此判北市府須賠償施男1,612萬元及利息，等於這筆賠償金由北市府公帑支付，等於全民買單。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」警方要法辦了

澎湖三總醫院急診室爆持刀傷人　警方火速逮捕1男

北投加賀屋溫泉飯店死亡意外！翁泡湯溺斃　家屬求償527萬慘敗

曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

男騎車左轉遭後方小貨車猛撞　當場噴飛倒地身亡

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」警方要法辦了

澎湖三總醫院急診室爆持刀傷人　警方火速逮捕1男

北投加賀屋溫泉飯店死亡意外！翁泡湯溺斃　家屬求償527萬慘敗

曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

快訊／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　20人被捕全程保密

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

男騎車左轉遭後方小貨車猛撞　當場噴飛倒地身亡

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

「初戀臉女神」被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

海嘯武器毀滅沿海城市　20米水下無人載具現身北京街頭

劇本「給業者銷毀卻外流」...中村曝聲優親處理、自買碎紙機

永豐金除息秀後天壓軸登場　4金控已填息達陣

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

社會熱門新聞

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

女友不戒菸！高雄男當街「掃把打斷」扯髮拖行

男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

即／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士噴快車道遭追撞慘死

高雄小港眼鏡蛇出沒！近2月「3落網2在逃」

男幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死

變態夫要求換妻！　新竹女崩潰提告獲賠

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

更多熱門

相關新聞

地面師詐騙猖獗　南投力推不動產防詐三利器

地面師詐騙猖獗　南投力推不動產防詐三利器

「地面師」詐騙日漸猖獗，南投縣地政處表示，為保障不動產交易安全、避免成為詐騙集團的目標，民眾可至地政事務所申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」及「指定送達處所」三項防詐利器。

郵差遭砸死！彰化黃金大道將移除93棵

郵差遭砸死！彰化黃金大道將移除93棵

女兒戲水溺斃　教練母提告獲國賠159萬

女兒戲水溺斃　教練母提告獲國賠159萬

控檢方公布影片害他被打更慘！詐團豬仔提國賠敗訴

控檢方公布影片害他被打更慘！詐團豬仔提國賠敗訴

陸戰隊上士摔斷脊椎　獲判國賠235萬確定

陸戰隊上士摔斷脊椎　獲判國賠235萬確定

關鍵字：

地面師國賠蔡尚岳

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

即／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

遭傳「全面下架4G吃到飽」

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

更多

最夯影音

更多

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面