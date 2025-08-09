全場僅1個救生員！女兒戲水溺斃　教練母提告獲國賠159萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名女性游泳教練3年前帶著女兒前往南部一處公有游泳池，由於她需要指導學員游泳，便將女兒獨自留在SPA區的水池戲水，沒想到卻發生溺水憾事。事後，女教練及其丈夫對鎮公所提告要求國賠，屏東地院法官日前審理之後，認為鎮公所在泳池安全性管理上確有疏失，但女教練也有過失，最終判鎮公所應賠償女教練及其丈夫159萬餘元。

▲女教練帶女兒前往游泳池，卻發生溺水憾事。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，女教練2022年間帶著女兒前往某公有游泳池，由於她需要教導學員游泳，便將女兒獨自留在SPA區的水池戲水，沒想到當天晚上有學員的家長發現孩子溺水，經現場急救並送醫治療，仍宣告不治。女教練認為，該泳池至少應配置3名救生員，現場卻只有2名救生員，其中1人還要負責櫃檯售票業務，公有公共設施管理有明顯缺失，因而決定提告要求國賠。

屏東地院法官表示，該泳池由當地鎮公所負責管理，泳池總面積為692平方公尺，依照規定應配置至少2名救生員，鎮公所卻因為人力不足問題，將原本2名救生員的其中1人調派到門口擔任櫃檯售票人員，僅留1名救生員在泳池區，顯然不足以保障泳客的安全，的確欠缺泳池安全性管理。

法官指出，這起案件是因為泳池救生員不足，導致未能及時發現女童溺水，進而發生憾事，女童的死亡與鎮公所對泳池的管理缺失之間，具有相當因果關係，女教練及其丈夫依法確實可以提告請求國家賠償。

不過，法官也提到，事發之前救生員曾提醒女教練要讓女兒使用浮具，以確保安全，女教練長期在該泳池工作，應當知道泳池的規定，卻還是讓女兒獨自在SPA區的水池戲水，雙方應各負一半的事故過失比例責任，最終裁定鎮公所應賠償女教練及其丈夫159萬4729元，全案仍可上訴。