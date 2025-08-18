地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

▲內政部鼓勵民眾申請「地籍異動即時通服務」。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

「地面師」詐騙日漸猖獗，南投縣地政處表示，為保障不動產交易安全、避免成為詐騙集團的目標，民眾可至地政事務所申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」及「指定送達處所」三項防詐利器。



縣府地政處指出，該處與各地政事務所積極推廣「地籍異動即時通」服務：只要名下登記不動產遭移轉、設定抵押或書狀補給時，地政機關在辦理收件與異動完成時，系統都會自動以簡訊或電子郵件通知申請人，所有權人就能即時掌握自身不動產權利異動資訊，無縫防堵詐騙集團。

另民眾申請「二類謄本住址隱匿」服務後，地政機關在核發第二類謄本時，將依登記名義人之申請，隱匿部分住址資料；另自113年11月1日起，地政機關可受理民眾申辦「指定送達處所」，提供民眾指定登記機關公文書優先寄送之處，避免遺漏重要公文資訊損及權益，並提升登記機關公文送達的效率。

地政處提醒，民眾若有不動產相關疑義，應向地政事務所查詢或撥打165反詐騙專線查證，未來仍會積極配合中央政策，以民眾需求為出發點，在確保地籍資料正確及不動產交易安全的原則下，持續精進跨域便民服務，簡化作業流程，更貼近民眾需求。