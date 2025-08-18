　
社會 社會焦點 保障人權

北投加賀屋溫泉飯店死亡意外！翁泡湯溺斃　家屬求償527萬慘敗

▲▼ 溫泉。（圖／pizabay）

▲北市七旬翁到北投區加賀屋泡湯溺斃，家屬怒告吞敗。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部年近78歲的林姓老翁隨家人前往北投日勝生加賀屋溫泉飯店泡湯，獨自進入4樓大眾浴場時被發現長時間未動，經拉出施以CPR並於5分鐘內通報119，仍宣告不治。家屬控訴飯店設施與管理多有疏失，提告求償527萬7,335元。士林地院審理後認為，現場已有警語、扶手、急救拉繩、通風與AED，員工亦即時急救與報案，並無違反法規，故判敗訴。

2023年4月3日，林翁與子女等7人一同前往加賀屋泡湯，子女進入湯屋區，林翁則獨自前往4樓男性大眾浴場。當日下午6時25分左右，有旅客發現他在池中長時間未動，經確認無呼吸後立即呼救，飯店員工與現場顧客合力將人拉出，清除口鼻嘔吐物並施以CPR，並於6時28分通報119，6時34分救護人員趕抵，6時58分將人送上救護車，惟急救後仍於7時43分宣告不治。法醫相驗死因為「窒息」，先行原因為「泡溫泉溺水」，死亡方式為「意外死」。

林翁子女認為，飯店管理與設施存在多項缺失，包括未設置或未能有效使用急救鈴與AED、池邊缺乏欄杆或扶手、通風不良、未張貼注意事項、未查詢顧客年齡與健康狀況、未派員巡查與配置急救人員、未即時報警等，導致錯失救援時機，父親因而喪命，遂依《消費者保護法》與《民法》提告，請求賠償合計527萬7,335元。

加賀屋飯店則辯稱，現場設有緊急拉繩、扶手與警語，空間為半開放式並設有抽風設備，當日運轉正常；4樓櫃檯後方亦有AED。事發後員工立即施作CPR並通報，救護人員10分鐘內到場，並無延誤。飯店並指出，現行法令並未要求業者設置救生員或派員定時巡視大眾池，否則恐影響消費者隱私，因此主張無責。

法官調查發現，浴場入口與場內均設有警示標語與急救拉繩，且與櫃檯連線；大眾池旁亦有扶手，場內通風設備正常，櫃檯確有AED，員工多數受過CPR與AED訓練。事發後約5分鐘內報案，救護人員約10分鐘後到場接手，處置並無遲延。

法官強調，現行法令並未要求業者必須派員定時巡視或配置救生員。整體而言，飯店已提供依當時科技與專業水準可合理期待的安全性，亦盡到警示、維護及救護義務，故駁回原告全部請求及假執行聲請，訴訟費用由原告負擔。

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泡湯加賀屋

