日本「妹子全裸泡湯」　怕陰毛被狂盯！網曝1狀況：比除毛更重要

▲原PO急問，泡湯是否要除陰毛。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

一名妹子直呼，最近要去日本泡湯，「是真的要全裸的那種，不是個人湯屋」，但她卻有點小緊張，因為想到自己的私密處毛髮沒完全除乾淨，忍不住問道「這樣會不會很顯眼，或是被別人覺得不衛生？」文章曝光後，全場一致安撫，「放寬心走進去」、「大家都會除腋毛，但是超級少看到沒陰毛的」。

一名女網友在Dcard表示，她第一次日本自由行，特地安排去泡湯放鬆，「是真的要全裸那種，不是個人湯屋」，忽然意識到是否要先除毛，「有點擔心泡湯時會不會變得很顯眼，或是被別人覺得不衛生之類的？」

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原PO聽聞，日本女生都會把陰毛除乾淨，而她平時會修剪私密處的毛量，但不會完全除乾淨，於是才有這個疑問，「不整理真的會被注目嗎？還是根本沒人會看，自己想太多？」

底下網友熱議，「大家基本上不會盯著你的身體看，所以放寬心就好」、「不用除毛喔～就放寬心走進去，我第一次也覺得脫光光走進去很害羞，結果是其他遊客很大方走進去」、「裡面霧霧的，加上很多人都近視，其實也看不太到，不用太擔心」、「不用刻意除毛，無論是溫泉/大眾澡堂都是自然放開的，去享受就好」、「我之前去只有除腋毛，而且真的只有台灣人會害羞一直看別人，日本人跟韓國人都超自然」。

其中有住日台人笑虧，「我住日本10年去過無數溫泉和錢湯，大家都會除腋毛，但是超級少看到沒陰毛的...台灣這個都市傳說到底哪裡來的？」

不過，有過來人特別提醒，「頭髮比較重要，看過會讓長髮泡在湯裡的都是台灣人」、「建議帶個髮圈，1.如果是長髮，進到浴池要綁起來，避免頭髮浸在水池中；2.入浴前，洗澡沖水力道方向要注意避免沖到附近和背後的人，反而是這些禮儀比較需要注意」。