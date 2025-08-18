嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市鬧區街頭發生機車騎士逆向行駛的驚險畫面，昨(17)日一機車騎士先是騎在垂楊路西向東的快車道上，隨後又逆向騎回，直奔對向的人行道，前後逆向行駛300多公尺，過程讓不少人替他捏了把冷汗，經過該路段的汽車駕駛怕撞上他，紛紛減速前進，但逆向影片全程被民眾拍下。至於他為何會逆向行駛？原來是要趕晚間22點30分的夜間垃圾車丟垃圾。

▲ 嘉義市騎士為了丟夜間垃圾，先是騎在快車道上，隨後逆向騎回對面人行道，過程將近300公尺全被拍下 。（圖／民眾提供）

嘉義市每周有5天提供晚間22點30分到隔天凌晨5點可以倒垃圾的貼心服務，此舉獲得不少白天或傍晚上班民眾的好感，尤其農曆過年或是颱風過後總是可以看見「人山人海」的場景，同時間上百人排隊等候丟垃圾的的畫面只能說相當驚人。

該名騎士17日晚間22點多被拍下由文化路口西向東騎在快車道上往興中街，應該是要到對面的文化公園固定清運點倒垃圾，沒想到騎到一半看見垃圾車已經超過他並迴轉開到定點，他隨即180度大迴轉再度逆向、東向西騎往文化路，並一路騎上文化公路的人行道，最終丟下垃圾，但如此誇張的行為，可能荷包會大失血。

▲ 嘉義市騎士為了丟夜間垃圾逆向騎車最後還騎上人行道 。（圖／民眾提供）

嘉義市交通隊表示，該民眾行為已經違法，依照道路交通安全規則一、道路交通安全規則第99條第1項規定，機車行駛之車道，應依標誌或標線之規定行駛。二、道路交通安全規則第1項第6款規定，不得在「人行道」行駛。三、上揭2違規行為，違反者依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」及同條第6款「駕車行駛人行道」，各處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。四、該影片機車為2項違規，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第3條第1項規定，二以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰。

▲嘉義市定時定點垃圾收運 。（圖／嘉義市政府提供）

警方呼籲駕駛人因遵守交通規則，切勿貪圖便利，造成自己或他人之危險。