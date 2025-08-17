嘉義市警局多元合作　暑期青少年活動穿越警察歷史時光

▲嘉義市警局打造最有活力的暑期保護青少年行動 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假是少年犯罪預防的關鍵時期，嘉義市政府警察局少年警察隊秉持「青春守護者」的使命，積極爭取內政部毒品防制基金計畫補助，於114年8月15日及16日連續兩日舉辦「114年暑期保護青少年充電一夏系列」特別企劃活動，結合跨域公私夥伴力量，透過文化體驗與寓教於樂的反毒教育，打造嘉義市專屬的暑期安全學習時光。

本次活動集結市府團隊與多元民間力量共同投入，包括嘉義市政府文化局、教育處、社會處、建設處、工務處、都市發展處、衛生局、消防局、嘉義市學生校外生活輔導會；以及民間企業與團體──嘉義市新地標「嘉義文學館：東門町1923」、王品集團「和牛涮日式鍋物放題」、非營利組織「中華趕路的雁全人關懷協會」、嘉義市政府第一屆志工團長陳青秀；更有網路社群「警政文庫」與「臺灣警察國軍重演歷史社團」自發響應，展現「公私協力」的最佳典範。

今年適逢諸羅建城320+1週年，少年警察隊特別在上午推出全國首創的「舊時警察文化體驗營」活動，首次開放國中以上青少年參加，每場限額20名，兩場共40名。活動透過珍貴文物展覽、制服試穿、情境互動，帶領青年走進警察歷史時光隧道。獨一無二的體驗吸引各地警政文化與舊物愛好者報名，短時間內名額即被搶空，吹起一股警政復古懷舊風潮。



「反毒教育沒有假期」，下午時段登場的「3D反毒競技比賽」開放國小一年級以上兒童、少年及家長共同參與，每場次約300人。競賽內容結合毒品危害知識、拒絕誘惑技巧、健康生活推廣，以及反毒、反詐、反數位性別暴力等犯罪預防主題，透過專題講座、遊戲互動與親子、同儕共學，啟發青少年自主思考，並擴散集體反毒意識。

特別值得一提的是，王品集團旗下深受雲嘉嘉地區民眾歡迎的知名品牌「和牛涮日式鍋物放題」嘉義垂楊店，於兩日活動中，主動贊助每場次300份招牌鯛魚燒，免費提供活動參加者，和近期辛勞救災、打詐、緝毒工作的警察人員，不僅將公益愛心回饋社會，更讓參與者在品嚐美味的同時，也將反毒意識帶回家庭，落實「無毒家園」的精神。

跨域合作 凝聚城市韌性與正能量

嘉義市政府警察局局長陳明志表示，本次活動的成功舉辦，正是在勇媽黃敏惠市長致力推動「跨域積極合作、公私主動協力」的理念下，所展現的市政成果。由此可見，這股由地方自主共同創造的「社會韌性」，並非是單一公部門高舉的旗幟，而是一種屬於嘉義的生活態度。嘉義市既堅韌又有活力，既尊崇傳統文化與歷史底蘊，又致力於城市再造與人本永續，讓這座城市成為壞人最討厭、善與正能量最願意凝聚的新都心。

嘉義市政府警察局呼籲，暑假雖近尾聲，但保護青少年的行動絕不會停歇，將持續透過創新活動與社會夥伴攜手，營造全齡共享、世代宜居的幸福永續嘉義市。