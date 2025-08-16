　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡犬攻擊運動阿北！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲被咬爛畫面曝

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。（圖／洪騰明提供）

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。（圖／洪騰明提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員洪騰明昨(15日)在陪女兒練習機車路考時，竟遇上驚險一幕！附近民眾飼養的一隻猛犬「加納利犬」突然衝出狗籠，瘋狂攻擊一名正在運動的阿伯，洪騰明見狀立刻衝上前喝斥阻擋，沒想到自己也遭猛犬狠咬小腿，鮮血直流送醫，但他不顧傷勢，奮力壓制惡犬，才沒讓更多人受傷。事後飼主發文感謝洪騰明見義勇為，網友也大讚「真的是人民保母」。

事情發生在昨天下午4點多，洪騰明正專心陪女兒練習機車路考，突然聽到慘叫聲，轉頭就看到一隻體型中型的加那利犬，正撲倒一名在公園運動的阿伯咬傷小腿。

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。（圖／洪騰明提供）

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。

「當時根本想都沒想就衝過去了」洪騰明說。他先是揮舞雙手大聲喝斥，沒想到猛犬完全不怕，轉頭就朝他的左腿狠狠咬下去！那個咬合力真的超可怕，連牛仔褲都被咬破，鮮血直流，現場民眾拍下畫面，網友紛紛大讚議員見義勇為的表現，救護人員緊急到場，將他跟阿伯包紮送醫，並經注射破傷風，情況穩定，但仍餘悸猶存。

洪騰明說，飼主當下有跟他道歉，也有說要負擔醫藥費，飼主說是因為10歲女兒放學回家餵狗後，一時疏忽沒把籠門確實鎖好，才會讓守門犬有機可乘，他選擇原諒飼主不予以追究，只要求飼主務必做好防護措施。

▲▼洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。（圖／洪騰明提供）

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷濺血送醫。

事後，飼主在社群發文，特別感謝洪騰明的見義勇為，網友看到洪騰明不顧自身安全、挺身保護民眾的舉動，紛紛留言「議員太勇敢了！」、「真的是用生命在保護鎮民」。但他低調表示「只是做該做的事」他也再次提醒飼主，養大型猛犬一定要做好防護，避免無辜路人受害。

農業處表示，縣府已派員前往關心議員，且本縣動物防疫所已立即啟動處理程序，並將盡速派員至現場訪查，輔導飼主落實飼主責任，確保犬隻飼養符合安全管理規範。

依據《動物保護法》第5條規定，飼主應對寵物負責妥善管理，避免危害他人安全；另依第20條及農業部公告，加那利獒犬屬具攻擊性之犬隻，飼主於公共場所應全程繫妥牽繩並佩戴口罩。本縣動物防疫所將依法加強督導，必要時進行列管與定期稽查，以確保公共安全。

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。（圖／洪騰明提供）

▲運動阿伯遭加納利犬咬傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「AV女優接客價碼」瘋傳　他揭真相：女優每天累爆了
譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話
澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」
快訊／國道嚴重車禍！遊覽車頭破洞、多車爛毀
家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

惡犬攻擊運動阿北！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲被咬爛畫面曝

快訊／國3汐止5車連環撞！遊覽車頭破洞、自小客爛毀　7人送醫

快訊／嘉義火燒車「烈焰濃煙狂竄」消防急灌救　自小客變廢鐵

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天找到了　已成冰冷浮屍

快訊／中投公路汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道　不要命畫面曝

桃園警「雷霆除暴」整排辣腿排排站　21泰國女坐檯被逮

彰化驚見10公里超低速限「阿公騎電動車也超速」　爆笑真相曝光

快訊／台中大里汽車回收廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

惡犬攻擊運動阿北！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲被咬爛畫面曝

快訊／國3汐止5車連環撞！遊覽車頭破洞、自小客爛毀　7人送醫

快訊／嘉義火燒車「烈焰濃煙狂竄」消防急灌救　自小客變廢鐵

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天找到了　已成冰冷浮屍

快訊／中投公路汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道　不要命畫面曝

桃園警「雷霆除暴」整排辣腿排排站　21泰國女坐檯被逮

彰化驚見10公里超低速限「阿公騎電動車也超速」　爆笑真相曝光

快訊／台中大里汽車回收廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見

陳子豪擺短棒順勢下戰術　葉總鼓勵：大膽去做

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

獨家／成人展最特別攤位「幫女優穿衣服」　TRE執行長：別只在網路看

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

社會熱門新聞

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

男摩鐵房內呼呼大睡K他命大麻全現形

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

即／台中大里汽車回收廠大火濃煙沖天

南橫墜谷「倖存少年」暫由生父照顧　親友：2人生疏

詐欺犯出監狂炫　北監不給他假釋了

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

更多熱門

相關新聞

彰化驚見「10公里」超低速限　真相曝光

彰化驚見「10公里」超低速限　真相曝光

最近有網友在埤頭鄉台19線彰水路段，發現一塊超狂限速牌，上面竟然寫著「10公里」，讓經過的用路人全看傻眼，更搞笑的是，限速版上方的測速照相機，鏡頭前剛好被一棵大樹擋住，一旦違規超速，也拍不到，意外成為民眾打卡熱點。

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔被逮

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔被逮

妹領7萬理賠　兄拿「偷情筆記」逼她吐錢

妹領7萬理賠　兄拿「偷情筆記」逼她吐錢

未辦繼承登記！彰化4千多筆土地將標售

未辦繼承登記！彰化4千多筆土地將標售

控鄰掛「黑布」害她憂鬱症　法官這樣判

控鄰掛「黑布」害她憂鬱症　法官這樣判

關鍵字：

彰化議員洪騰明加納利獒犬機車路考

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面