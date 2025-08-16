惡犬攻擊運動阿北！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲被咬爛畫面曝

▲洪騰明議員為了猛犬咬人肉身阻擋遭咬傷送醫。（圖／洪騰明提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員洪騰明昨(15日)在陪女兒練習機車路考時，竟遇上驚險一幕！附近民眾飼養的一隻猛犬「加納利犬」突然衝出狗籠，瘋狂攻擊一名正在運動的阿伯，洪騰明見狀立刻衝上前喝斥阻擋，沒想到自己也遭猛犬狠咬小腿，鮮血直流送醫，但他不顧傷勢，奮力壓制惡犬，才沒讓更多人受傷。事後飼主發文感謝洪騰明見義勇為，網友也大讚「真的是人民保母」。

事情發生在昨天下午4點多，洪騰明正專心陪女兒練習機車路考，突然聽到慘叫聲，轉頭就看到一隻體型中型的加那利犬，正撲倒一名在公園運動的阿伯咬傷小腿。

「當時根本想都沒想就衝過去了」洪騰明說。他先是揮舞雙手大聲喝斥，沒想到猛犬完全不怕，轉頭就朝他的左腿狠狠咬下去！那個咬合力真的超可怕，連牛仔褲都被咬破，鮮血直流，現場民眾拍下畫面，網友紛紛大讚議員見義勇為的表現，救護人員緊急到場，將他跟阿伯包紮送醫，並經注射破傷風，情況穩定，但仍餘悸猶存。

洪騰明說，飼主當下有跟他道歉，也有說要負擔醫藥費，飼主說是因為10歲女兒放學回家餵狗後，一時疏忽沒把籠門確實鎖好，才會讓守門犬有機可乘，他選擇原諒飼主不予以追究，只要求飼主務必做好防護措施。

事後，飼主在社群發文，特別感謝洪騰明的見義勇為，網友看到洪騰明不顧自身安全、挺身保護民眾的舉動，紛紛留言「議員太勇敢了！」、「真的是用生命在保護鎮民」。但他低調表示「只是做該做的事」他也再次提醒飼主，養大型猛犬一定要做好防護，避免無辜路人受害。

農業處表示，縣府已派員前往關心議員，且本縣動物防疫所已立即啟動處理程序，並將盡速派員至現場訪查，輔導飼主落實飼主責任，確保犬隻飼養符合安全管理規範。

依據《動物保護法》第5條規定，飼主應對寵物負責妥善管理，避免危害他人安全；另依第20條及農業部公告，加那利獒犬屬具攻擊性之犬隻，飼主於公共場所應全程繫妥牽繩並佩戴口罩。本縣動物防疫所將依法加強督導，必要時進行列管與定期稽查，以確保公共安全。

▲運動阿伯遭加納利犬咬傷。