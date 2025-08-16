44億大師驚傳失蹤！85歲娶30歲嫩妻　爆情夫幫忙盜賣作品

　
大陸 大陸焦點 特派現場

身價破44億！85歲名畫家失蹤1個月　30歲嫩妻爆聯手情夫盜賣作品

▲▼大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

▲大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博，下同）

記者董美琪／綜合報導

87歲大陸知名書畫藝術家范曾在2024年4月再婚，據悉兩人相差55歲。當時他透露，前妻楠莉離世已近三年，自己曾因輕微腦梗塞而身體不佳，但在徐萌細心照料下逐漸康復，因此選擇與她正式登記結婚。然而僅過一年多，現在卻傳出范曾已經失聯超一個月，數億珍藏疑似被徐萌轉移，家門還被貼上封條，引發譁然。

▲▼大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

近期有爆料指出，徐萌與多位男性關係曖昧，並在對方協助下將范曾收藏的部分字畫作品出售，此事一出立刻引起社會高度關注。

面對種種傳言，范曾的女兒范曉慧今天傍晚5點多，也罕見公開發聲。她表示，父親自7月中旬便隨徐萌離開位於碧水莊園的住所，至今未與家人聯繫，確切行蹤不明，令她非常擔憂。范曉慧強調，目前她最關心的仍是父親的健康與安危，並希望能盡快確認父親身處何處。

▲▼大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

范曉慧聲明全文

關於網傳家父曾搬離家宅，不知所蹤的聲明

近日，各網瘋傳家父范曾被強迫搬離家宅，不知所蹤的消息。身為范曾女兒，我感謝各位網友的關心，更為父親健康與安危而焦急。

我因陪伴孩子參加暑期夏校，從7月5日父親生日派對過後就一直在外。期間家父仍能與我微信留言聯繫，被告知徐萌女士身體不好，家父在醫院陪護，暫時不回碧水莊園。

當時我有疑惑，家父八十七歲，自己還需要照顧，怎麼可能在醫院陪伴病人？但我選擇去相信；這之後幾次微信徐萌都說仍在治療，我有疑慮，即使我再三追問，仍不能得到確切回覆；再後面電詢與家父往來密切的朋友，他們也不知道家父在哪裡，我決定立即回國。

▲▼女兒稱范曾失聯，住所已貼封條，珍藏的書畫、古董被運走。（圖／微博／范曉蕙）

▲女兒稱范曾失聯，住所已貼封條，珍藏的書畫、古董被運走。（圖／微博／范曉蕙）

剛回國，就收到朋友轉來網路關於家父的報導。我與朋友開車去碧水莊園查看，發現房屋大門緊閉，已經貼上封條，果然人去樓空。家裡只留下服務父親十數年的廚師、助手、保母、門房，而徐萌帶走的都是她剛僱用的家庭員工。我馬上現場詢問了解狀況，他們說，一些知情較多的老員工被徐萌以重金悉數辭退。對留下來的家人和員工也隻字未提去哪裡、做什麼。

同時，我驚訝地聽到，在徐萌帶父親離家之前，已經數次在我們不在家中陪伴的時候，搬運父親早年庫存大量書畫作品、古董收藏，徐萌強令員工關掉房間監控，恐嚇員工們不許外傳消息、如若不然她會去報送公安局抓人。

之後將家父五十年珍藏書畫、古董打包裝箱分批分撥運走。但運往何處，員工們並不知情，嚇得更不敢發聲。

▲▼大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

我這次來到碧水莊園，員工們告知，父親是7月13日被徐萌帶走，並帶走了全部生活日用品，已經一個月有餘，看似不會再回來生活了。

家父以這樣的方式被徐萌帶走，我作為女兒非常擔心，多日電聯父親，手機都是未開機狀態。我立即給唯一聯繫通道徐萌發微信，仍未告知父親在哪裡。

家父耄耋老人，又值酷暑之夏，身為女兒，我不希望父親離家一事被網路熱炒，我只掛念父親健康與安危。我會積極與家父朋友聯繫，得到父親確切地址，趕到父親身邊，看到父親安康，我就放心了。感謝大家的關心，萬分感激。

—— 范曉慧

▲▼大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

▲范曾去年與小50多歲的第4任妻子徐萌結婚。（圖／翻攝自微博）

據了解，范曾是江蘇南通人，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。在他繪畫上成就斐然，獲得過無數的榮譽。范曾還曾擔任過多個社會職務，包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

范曾擅長人物畫，畫作被國際許多美術館收藏，畫作在拍賣市場多次創下天價，其中《竹雀圖》在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交，外傳他身家高達10億人民幣（約新台幣44億元）。

范曾曬出的照片中，新婚妻子徐萌站在身邊陪伴，妻子留了一頭烏黑長髮，模樣相當年輕，身材姣好。范曾此前曾有過3段婚姻。

▲▼大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

08/15 全台詐欺最新數據

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

44億大師驚傳失蹤！85歲娶30歲嫩妻　爆情夫幫忙盜賣作品

純愛戰士倒地！超渣飛行員偷吃逾10女　上海妹懷孕驚覺自己是小三

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了

陸女童「頭插水果刀」　淡定走入醫院就診

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

驚世夫妻與「三人行」情人屍體同住　讓吉娃娃啃肉身！爽領戶頭錢

王冠閎強勢領軍　香港游泳錦標賽中華隊單日勇奪6金7銀3銅

快訊／北市公車紅燈路口追撞多元計程車　乘客嘴唇撕裂傷

「最美小龍女」赴泰被質疑偷護照！　59歲凍齡美貌驚呆海關

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

許庭綸瘦2公斤被平野「一眼看穿」：職業選手吃飯不是肚子餓才吃

大阪中之島公園變台灣夜市！　經典美食烤香腸、啤酒都來了

薔薔PO文「有人弄黑函想惹事」！　放話正面迎擊：我行得正做得直

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

陸差50歲「爺孫戀」又曬恩愛　　

陸差50歲「爺孫戀」又曬恩愛　　

身價10億人民幣的大陸86歲國畫大師范曾，日前宣布與小50歲的第4任妻子徐萌結婚。近日，范曾高調釋出多張與愛妻合照，其中一張是徐萌陪范曾出席活動，一身金色禮服展現性感身材，引起大陸網友高度討論。據了解，原本網傳徐萌是模特兒，真正身份是中國交通廣播的90後主持人，現在依然在職。

86歲畫家第四次結婚　嫩妻好身材藏不住

86歲畫家第四次結婚　嫩妻好身材藏不住

差50歲！陸書畫大師再婚36歲美女

差50歲！陸書畫大師再婚36歲美女

85歲陸畫家范曾官宣再婚！　告白嫩妻：使我身心全面康復

85歲陸畫家范曾官宣再婚！　告白嫩妻：使我身心全面康復

艾尚真獲封中國第一黃金比例身材

艾尚真獲封中國第一黃金比例身材

關鍵字：

范曾徐萌

