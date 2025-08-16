44億大師驚傳失蹤！85歲娶30歲嫩妻　爆情夫幫忙盜賣作品

▲大陸86歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博，下同）



記者董美琪／綜合報導

87歲大陸知名書畫藝術家范曾在2024年4月再婚，據悉兩人相差55歲。當時他透露，前妻楠莉離世已近三年，自己曾因輕微腦梗塞而身體不佳，但在徐萌細心照料下逐漸康復，因此選擇與她正式登記結婚。然而僅過一年多，現在卻傳出范曾已經失聯超一個月，數億珍藏疑似被徐萌轉移，家門還被貼上封條，引發譁然。

近期有爆料指出，徐萌與多位男性關係曖昧，並在對方協助下將范曾收藏的部分字畫作品出售，此事一出立刻引起社會高度關注。

面對種種傳言，范曾的女兒范曉慧今天傍晚5點多，也罕見公開發聲。她表示，父親自7月中旬便隨徐萌離開位於碧水莊園的住所，至今未與家人聯繫，確切行蹤不明，令她非常擔憂。范曉慧強調，目前她最關心的仍是父親的健康與安危，並希望能盡快確認父親身處何處。

范曉慧聲明全文

關於網傳家父曾搬離家宅，不知所蹤的聲明

近日，各網瘋傳家父范曾被強迫搬離家宅，不知所蹤的消息。身為范曾女兒，我感謝各位網友的關心，更為父親健康與安危而焦急。

我因陪伴孩子參加暑期夏校，從7月5日父親生日派對過後就一直在外。期間家父仍能與我微信留言聯繫，被告知徐萌女士身體不好，家父在醫院陪護，暫時不回碧水莊園。

當時我有疑惑，家父八十七歲，自己還需要照顧，怎麼可能在醫院陪伴病人？但我選擇去相信；這之後幾次微信徐萌都說仍在治療，我有疑慮，即使我再三追問，仍不能得到確切回覆；再後面電詢與家父往來密切的朋友，他們也不知道家父在哪裡，我決定立即回國。

▲女兒稱范曾失聯，住所已貼封條，珍藏的書畫、古董被運走。（圖／微博／范曉蕙）



剛回國，就收到朋友轉來網路關於家父的報導。我與朋友開車去碧水莊園查看，發現房屋大門緊閉，已經貼上封條，果然人去樓空。家裡只留下服務父親十數年的廚師、助手、保母、門房，而徐萌帶走的都是她剛僱用的家庭員工。我馬上現場詢問了解狀況，他們說，一些知情較多的老員工被徐萌以重金悉數辭退。對留下來的家人和員工也隻字未提去哪裡、做什麼。

同時，我驚訝地聽到，在徐萌帶父親離家之前，已經數次在我們不在家中陪伴的時候，搬運父親早年庫存大量書畫作品、古董收藏，徐萌強令員工關掉房間監控，恐嚇員工們不許外傳消息、如若不然她會去報送公安局抓人。

之後將家父五十年珍藏書畫、古董打包裝箱分批分撥運走。但運往何處，員工們並不知情，嚇得更不敢發聲。

我這次來到碧水莊園，員工們告知，父親是7月13日被徐萌帶走，並帶走了全部生活日用品，已經一個月有餘，看似不會再回來生活了。

家父以這樣的方式被徐萌帶走，我作為女兒非常擔心，多日電聯父親，手機都是未開機狀態。我立即給唯一聯繫通道徐萌發微信，仍未告知父親在哪裡。

家父耄耋老人，又值酷暑之夏，身為女兒，我不希望父親離家一事被網路熱炒，我只掛念父親健康與安危。我會積極與家父朋友聯繫，得到父親確切地址，趕到父親身邊，看到父親安康，我就放心了。感謝大家的關心，萬分感激。

—— 范曉慧

▲范曾去年與小50多歲的第4任妻子徐萌結婚。（圖／翻攝自微博）



據了解，范曾是江蘇南通人，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。在他繪畫上成就斐然，獲得過無數的榮譽。范曾還曾擔任過多個社會職務，包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

范曾擅長人物畫，畫作被國際許多美術館收藏，畫作在拍賣市場多次創下天價，其中《竹雀圖》在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交，外傳他身家高達10億人民幣（約新台幣44億元）。

范曾曬出的照片中，新婚妻子徐萌站在身邊陪伴，妻子留了一頭烏黑長髮，模樣相當年輕，身材姣好。范曾此前曾有過3段婚姻。