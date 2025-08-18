漢堡王「三牲漢堡」升級回歸　雙堡套餐下殺6折加碼延長

▲漢堡王「三牲漢堡」今年強勢升級回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆七月快到了，速食品牌「漢堡王」為中元普渡量身打造「三牲漢堡」今年強勢回歸，一次就能吃到3種肉排包括豬、雞、魚，8月21日起限時1個月開賣；同步宣布延長「雙堡套餐下殺6折」至9月8日。

漢堡王「三牲漢堡」今年強勢升級回歸，把三牲禮的豬、雞、魚肉一次夾進漢堡裡，打造豐富層次，這次把豬肉升級為厚切脆豬排，肉質扎實有嚼勁，搭配鹹香脆雞排、鮮甜鱈魚排，8月21日起至9月21日限時上市，單點售價139元，搭配小薯、微糖紅茶套餐價185元。

▲雙堡套餐下殺6折優惠延長至9月8日。

除外，「雙堡套餐下殺6折」加碼延長至9月8日，凡「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元。提醒上述品項、優惠皆不適用於兒童樂園、機場、科技廠內門市。

▲21風味館2大限時優惠只到8月26日。

21風味館（21PLUS）即日起至8月26日則推出「2大限時優惠」，包括「買香草烤雞送香草烤半雞特價530元」、「買香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶送香脆炸雞特價159元」，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不參與此活動。