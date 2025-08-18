　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

達美樂聯名哈根達斯推「可可冰山披薩」　限時享半價、買1送1

▲▼達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的七夕情人節，達美樂找來哈根達斯聯手推出全新「可可冰山披薩」，選用經典熔岩可可火山上搭配冰涼香草冰淇淋，打造冰火交融的甜蜜口感，即日起於全門市限量開賣，並祭出限時半價、買1送1優惠。

達美樂聯名哈根達斯打造七夕限定「可可冰山披薩」，在經典熔岩可可火山上放上Häagen-Dazs香草冰淇淋，入口火熱的可可火山搭配冰涼香草冰淇淋，冰火口感超滿足，即日起於全門市限量上市。

▲▼達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。（圖／業者提供）

▲加碼推出買1送1優惠。

歡慶新品上市，至8月31日前可可冰山披薩可享半價479元優惠；同步推出「買1送1」好康，凡購買可可冰山披薩就送和牛堡排火山披薩，特價899元，優惠適用於外帶、外送。

▲▼堤諾義大利比薩推出七夕限定「愛心比薩」。（圖／業者提供）

▲堤諾義大利比薩推出七夕限定「愛心比薩」。

主打手工現做義式披薩的「堤諾義大利比薩」全門市也推出七夕限定「愛心比薩」，首推「首爾醬燒牛愛心比薩」，以韓式燒牛肉為主角，搭配柚香蘿蔔、奶油乳酪、海苔酥、白芝麻、微辣韓式醬等餡；「明太子香濃乳酪愛心比薩」則結合明太子、綜合起司、珍珠莫札瑞拉、檸檬角、芥末明太子醬。

「優格與獵人烤雞愛心比薩」內含烤雞肉、櫛瓜、番茄、匈牙利紅椒粉、羅曼斯可醬、希臘優格醬；「經典松露野菇愛心比薩」選用松露野菇搭配洋蔥、綜合菇、松露油、奶油白醬，每款售價皆為300元。

加碼推出高CP值「心心相印雙人餐」，內含愛心比薩任選2個+沙拉+開胃菜及飲品，特價899元，期間凡點購上述雙人餐，且於店內拍下浪漫合照並上傳至個人社群平台，還可免費獲得綜合莓果甜星比薩1份。

【你可能也想看】

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光
►肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客送醫　500多戶停電
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊
養生變傷身！市售30件枸杞「全驗出重金屬」
快訊／12縣市大雨特報！「大雷雨轟4地」持續1小時
夏克立被爆婚內出軌「關鍵私密照曝光」
台南建商公告停業！　資金斷鏈
高雄3人活活燒死！大樓主委怒：向市府檢舉都沒用
魂斷南三段！特搜女義消5月才完成「北二段o型」　PO文：感恩
快訊／台股飆漲！攻破24500新紀錄　4千金股助威
「台版Jisoo」狂撈164億！　18共犯遭起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

達美樂聯名哈根達斯推「可可冰山披薩」　限時享半價、買1送1

超商也能吃煉乳炸銀絲卷！7-11聯名「南機場夜市」台式美食齊發

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價！超商冰品飲料優惠一次看

超商咖啡周一優惠！全家、7-11兩杯55折起　濃萃美式6杯188元

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

達美樂聯名哈根達斯推「可可冰山披薩」　限時享半價、買1送1

超商也能吃煉乳炸銀絲卷！7-11聯名「南機場夜市」台式美食齊發

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價！超商冰品飲料優惠一次看

超商咖啡周一優惠！全家、7-11兩杯55折起　濃萃美式6杯188元

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

小塔提斯苦吞3K直言「糟糕的比賽」　展望周六道奇3連戰

斯威雅蒂逆轉萊巴基那　生涯首度晉級辛辛那提大師賽決賽

快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

台灣影壇傳捷報！2短片入圍「亞洲短片盛事」　他喪女兇手是黃冠智

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快　復原經費逾16億補助全國最多

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

台積電、饗樂餐飲都上榜！　133家績優營業人獲5項稅務優待

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

消費熱門新聞

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

德國雙人首發路跑送高CP物資包

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價

想喝好水　煮沸100度也沒用？

達美樂聯名哈根達斯推可可冰山披薩

超商周末優惠齊發！全家冰品買1送1、7-11多樣買2送2

超商聯名「南機場夜市」台式美食齊發

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

更多熱門

相關新聞

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」

大阪難波道頓堀地區今日上午9點多發生火災，起火地點為一棟7層樓高建築的1樓，由於一蘭道頓堀店本館就在隔壁，因此受火災波及，官方緊急宣布該店暫時關閉，至於重新開放營運的時間及未來的狀況，會盡快在官方網站公布。

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

台東機關車庫舉請千人免費吃早餐

台東機關車庫舉請千人免費吃早餐

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

關鍵字：

美食情報美食雲達美樂堤諾義大利比薩七夕情人節

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面