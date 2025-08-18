達美樂聯名哈根達斯推「可可冰山披薩」　限時享半價、買1送1

▲達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的七夕情人節，達美樂找來哈根達斯聯手推出全新「可可冰山披薩」，選用經典熔岩可可火山上搭配冰涼香草冰淇淋，打造冰火交融的甜蜜口感，即日起於全門市限量開賣，並祭出限時半價、買1送1優惠。

達美樂聯名哈根達斯打造七夕限定「可可冰山披薩」，在經典熔岩可可火山上放上Häagen-Dazs香草冰淇淋，入口火熱的可可火山搭配冰涼香草冰淇淋，冰火口感超滿足，即日起於全門市限量上市。

▲加碼推出買1送1優惠。

歡慶新品上市，至8月31日前可可冰山披薩可享半價479元優惠；同步推出「買1送1」好康，凡購買可可冰山披薩就送和牛堡排火山披薩，特價899元，優惠適用於外帶、外送。

▲堤諾義大利比薩推出七夕限定「愛心比薩」。

主打手工現做義式披薩的「堤諾義大利比薩」全門市也推出七夕限定「愛心比薩」，首推「首爾醬燒牛愛心比薩」，以韓式燒牛肉為主角，搭配柚香蘿蔔、奶油乳酪、海苔酥、白芝麻、微辣韓式醬等餡；「明太子香濃乳酪愛心比薩」則結合明太子、綜合起司、珍珠莫札瑞拉、檸檬角、芥末明太子醬。

「優格與獵人烤雞愛心比薩」內含烤雞肉、櫛瓜、番茄、匈牙利紅椒粉、羅曼斯可醬、希臘優格醬；「經典松露野菇愛心比薩」選用松露野菇搭配洋蔥、綜合菇、松露油、奶油白醬，每款售價皆為300元。

加碼推出高CP值「心心相印雙人餐」，內含愛心比薩任選2個+沙拉+開胃菜及飲品，特價899元，期間凡點購上述雙人餐，且於店內拍下浪漫合照並上傳至個人社群平台，還可免費獲得綜合莓果甜星比薩1份。