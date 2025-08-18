黑龍江綏化耗資1.5億建新客運站　10年未啟用！民眾擠殘破舊站等車

▲綏化東城客運站建成已10年仍未啟用。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江綏化市耗資逾3600萬元人民幣（約1.5億元新台幣）建成的東城客運站，自2015年完成後，至今未投入使用，市民仍擠在狹小破舊的老客運站候車，引起輿論關注。當地居民質疑，「惠民工程」成為「蚊子館」，相關部門則坦言，存在驗收遲滯、手續不全與工程結算爭議等問題，目前已推動後續補救，預計2025年底正式啟用。

▲綏化東城舊客運站候車地點已殘破不堪。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，東城客運站位於北林區太平街，主體建築早在10年前竣工，候車廳座椅仍覆蓋塑膠保護膜，卻始終大門緊鎖。與之形成鮮明對比的，是火車站對面老站擁擠狹小，僅百餘平方米的候車廳牆皮脫落，設備陳舊，車輛隨意停靠，幾乎沒有安檢措施，令旅客抱怨連連。不少外地乘客依照導航前往新站，卻發現空無一車，只能錯過班次再趕往老站。

居民與商戶透露，新站閒置多年造成投資受損，甚至有人因押注車站啟用購置店面卻生意慘淡。對於長期未啟用的原因，官方與施工單位則互有說法。當地交通運輸局指出，滯遷戶影響驗收、施工方遲交資料及工程款未結算，是主要障礙；施工方則反駁，責任在於政府部門推諉卸責，「新官不理舊帳」導致程序停滯。

根據媒體調查顯示，當地同時建設的六合客運站情況相似，投入5千多萬元（人民幣）建成後僅運營一年便停用，如今改為「創新發展中心」，大部分空間仍閒置。

不少市民質疑，規劃缺乏前瞻性，浪費公共資源，當地交通運輸局則回應，當年規劃基於長途客運繁榮期與城市發展需求，但隨後市場環境變化，導致設施利用不足。

綏化市交通運輸局強調，已請第三方評估公司介入，推動工程結算與設施修繕，並承諾吸取教訓，未來將在基礎設施規劃與論證中更嚴謹，以避免公共投資再度閒置。