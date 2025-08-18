天蠍座有橫財！12星座最新運勢　雙魚桃花滿滿

▲天蠍座有橫財，金牛座則可掌握財富資訊。（示意圖／CFP）
文／辰宇力 ☆ 2025.08.17 - 2025.08.24 星象預測與12星座運勢
火星在天秤座，合作關係成為注目焦點。大膽創新的結合、交戰對立方的和談等，雖然有不對等交易的可能，但在多方吉象合作之下，仍有機會帶來穩定的共識或結合。儘管難免還是有異議，但或許是當下一個解決僵局的出口。最近也是讓人忙碌的時候，多數人都要在短期間內處理大量工作。
展望未來7日，#天蠍 有橫財。#金牛 掌握財富資訊。#射手 合作帶來突破。#白羊 掌控全局。#獅子 享受寧靜。#雙子 摩拳擦掌。#雙魚 有桃花運。#水瓶 表現傑出。#處女 瑣事纏身。#天秤 靠自己。#巨蟹 內耗焦慮。#摩羯 過勞。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
8/18 (MON) : 晴 Sunny
8/19 (TUE) : 雨 Rain
8/20 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/21 (THU) : 晴 Sunny
8/22 (FRI) : 晴 Sunny
8/23 (SAT) : 晴 Sunny
8/24 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 天藍、紫
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
8/18 (MON) : 晴 Sunny
8/19 (TUE) : 晴 Sunny
8/20 (WED) : 晴 Sunny
8/21 (THU) : 雨 Rain
8/22 (FRI) : 雨 Rain
8/23 (SAT) : 雨 Rain
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 銀白、藍紫
8/17 (SUN) : 陰 Cloudy
8/18 (MON) : 陰 Cloudy
8/19 (TUE) : 晴 Sunny
8/20 (WED) : 晴 Sunny
8/21 (THU) : 晴 Sunny
8/22 (FRI) : 晴 Sunny
8/23 (SAT) : 晴 Sunny
8/24 (SUN) : 雨 Rain
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
8/17 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/18 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/19 (TUE) : 陰 Cloudy
8/20 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/21 (THU) : 晴 Sunny
8/22 (FRI) : 晴 Sunny
8/23 (SAT) : 晴 Sunny
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 藍、綠
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
8/18 (MON) : 晴 Sunny
8/19 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/20 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/21 (THU) : 陰 Cloudy
8/22 (FRI) : 陰 Cloudy
8/23 (SAT) : 陰 Cloudy
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 紅紫、黃
8/17 (SUN) : 雨 Rain
8/18 (MON) : 雨 Rain
8/19 (TUE) : 晴 Sunny
8/20 (WED) : 晴 Sunny
8/21 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/22 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/23 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/24 (SUN) : 陰 Cloudy
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
8/18 (MON) : 晴 Sunny
8/19 (TUE) : 雨 Rain
8/20 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/21 (THU) : 晴 Sunny
8/22 (FRI) : 晴 Sunny
8/23 (SAT) : 晴 Sunny
8/24 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 黃、藍
8/17 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/18 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/19 (TUE) : 晴 Sunny
8/20 (WED) : 晴 Sunny
8/21 (THU) : 雨 Rain
8/22 (FRI) : 雨 Rain
8/23 (SAT) : 雨 Rain
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 褐、墨綠
8/17 (SUN) : 陰 Cloudy
8/18 (MON) : 陰 Cloudy
8/19 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/20 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/21 (THU) : 晴 Sunny
8/22 (FRI) : 晴 Sunny
8/23 (SAT) : 晴 Sunny
8/24 (SUN) : 雨 Rain
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 藍、藍綠
8/17 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/18 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/19 (TUE) : 陰 Cloudy
8/20 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/21 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/22 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/23 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 紫、淺海綠
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
8/18 (MON) : 晴 Sunny
8/19 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/20 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/21 (THU) : 陰 Cloudy
8/22 (FRI) : 陰 Cloudy
8/23 (SAT) : 陰 Cloudy
8/24 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 綠、黃
8/17 (SUN) : 雨 Rain
8/18 (MON) : 雨 Rain
8/19 (TUE) : 晴 Sunny
8/20 (WED) : 晴 Sunny
8/21 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/22 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/23 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/24 (SUN) : 陰 Cloudy
讀者迴響