生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭：真的很有效

▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人直呼肥皂水滅蟑很有效。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

家事達人陳映如分享居家妙招，如果家裡遭螞蟻大軍入侵，其實不用急著抓狂，她整理出「5個驅蟻小撇步」，包含酒精擦拭、斷絕食物來源、封住入口、自製驅蟻劑以及柑橘精油防蟻，都能有效讓螞蟻退散；至於最讓人崩潰的蟑螂，她建議拿肥皂水一噴就能解決。文章引發網友直呼，「我家都用肥皂水，很有效！」

陳映如在臉書粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》指出，如果家裡螞蟻大軍入侵，不妨可嘗試5個超實用「驅蟻小撇步」，第一個可用「酒精擦拭」，因為螞蟻靠著氣味追蹤同伴的路徑，所以只要擦掉氣味就能打亂牠們的行軍方向。

第二個「斷絕食物來源」，基本上清理掉桌上、地上的食物殘渣，讓牠們沒得吃，自然就會撤退；第三個「封住入口」，發現牠們是鑽牆壁縫隙或小洞進來，就該用矽利康或樹脂徹底封死，堵住入口才有用。

第四個「自製驅蟻劑」，糖和硼酸以9:1比例混合，放在淺碟中，螞蟻吃了就會乖乖退場，陳映如特別提醒，家裡有寵物或小朋友的話，使用硼酸時務必放在安全位置；第五個「柑橘精油防蟻」，由於螞蟻不喜歡柑橘味，可把柑橘精油塗在出沒處，就能防止牠們靠近。

至於更讓人頭皮發麻的蟑螂，陳映如認為「對付蟑螂」只要守住三不政策就好，「不給住：別堆紙箱、雜物，避免牠們藏身」、「不給水：睡前檢查水槽、地面，別留積水」、「不給食：吃完東西立刻收，別讓牠有糧食」。

陳映如最後補充，看到蟑螂也不必急著噴殺蟲劑，肥皂水或清潔劑直接噴上去，界面活性劑會破壞牠的油膜，沒多久就會翻肚，既簡單又環保。

底下網友熱議，「肥皂水或洗碗精加水，真的很有效，對付大小隻都行，家中必備，使用前搖一搖再噴」、「我都用酒精，可以消毒、噴蚊子、噴蟑螂」、「如果剛好在廚房，我超愛用熱水燙蟑螂」、「我們家都用肥皂水，真的很有效」、「記得幫水槽與地面的排水孔加上濾網或加蓋，天黑時關門關窗，把任何能通到戶外的牆面縫隙都補齊，我這樣做已經很久沒看過蟑螂跟蚊子了」。

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭：真的很有效

陳映如驅蟻肥皂水滅蟑防蟻蟑螂

