夏天小強趴趴走！環保局曝「防治關鍵3招」　讓蟑螂在家中絕跡

▲夏天濕熱小強趴趴走，環保局分享「防蟑關鍵3招」。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

夏天悶熱潮濕的氣候是蟑螂活躍的溫床，尤其在台灣，夏季是蟑螂活動的高峰期。台北市環保局表示，想防止「小強」入侵住宅，可以將「防蟑三寶」融入日常清潔工作，包含「保持環境乾淨乾燥，別堆積雜物」、「使用排水孔蓋，修補封閉牆角縫隙」及「正確使用居家殺蟑藥」，就能有效防堵蟑螂來襲。

台北市環保局為防範病媒傳播風險，5月起在各里公共環境噴藥頻率已由每3個月1次提升為每2月1次，然而蟑螂等具有高度隱匿性與繁殖力的害蟲，常潛伏於居家環境中，行動快速且適應力強，除了市府出手外，唯有民眾同時在家落實自主清潔，時刻實施「防蟑三寶」，才能有效預防蟑螂來襲。

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台北市環保局分享的「防蟑三寶」分別是，一、保持環境乾燥整潔，減少雜物堆積，有效防止蟑螂滋生繁衍；二、使用排水孔蓋，修補封閉牆角縫隙、避免蟑螂自外部入侵；三、選用環境部登記核准的一般環境用藥殺蟑藥，並依產品標示正確使用，以達最佳防治效果。

居家蟑螂繁殖力強，通常於夜間活動，有趨觸性，喜歡躲藏在縫隙，成蟲有翅膀，但通常不會主動飛行，平時以爬行為主。常見種類有4種，體型最大的是美洲蟑螂與澳洲蟑螂，偏好潮濕環境，常見於排水溝、污水池、化糞池、垃圾堆與廚房等處，體型小的是德國蟑螂與棕帶蟑螂，是最常見的室內蟑螂，藏匿於廚房、櫥櫃縫隙、電器背後等。

環保局呼籲，病媒防治從生活做起，將「防蟑三寶」融入日常清潔工作，並特別留意蟑螂容易藏匿之處，主動清除孳生源，才能真正防堵害蟲入侵與繁衍。