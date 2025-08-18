本周有3擾動！　模擬路徑曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式顯示，今天、周二南海的擾動沒有發展，往西北通過海南島，再進入越南北部；台灣東南東方另一熱帶擾動亦發展緩慢，偏北遠離。（點圖可放大／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式顯示，南海的熱帶擾動往西北通過海南島，台灣東南東方另一熱帶擾動偏北遠離，此兩擾動對台皆無影響；下半周菲律賓東方海面還有第3個熱帶擾動發展，朝西至西北西進行，是否具有威脅？各國模式調整中，需密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周四因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多，局部地區偶有零星降雨的機率，各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱；但大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨⋯）發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周五至周日各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，仍有擴及部分平地的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式顯示，今天、周二南海的熱帶擾動沒有發展，往西北通過海南島，再進入越南北部；此外，與歐洲系集模式皆顯示，台灣東南東方另一熱帶擾動亦發展緩慢，偏北遠離，此兩擾動對台皆無影響。

吳德榮指出，下半周菲律賓東方海面還有第3個熱帶擾動發展，朝西至西北西進行，是否具有威脅？各國模式調整中，需密切觀察。