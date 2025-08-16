奇招！高雄警變身「哆啦A夢」出擊　智逮毒販「兩津勘吉」

▲高雄市警方以另「哆啦A夢」作為臥底身分，成功將涉嫌販毒的「兩津勘吉」逮捕，移送法辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為遏止暑假期間青少年涉毒問題，高雄市警方近日擴大清查，發現一名利用知名卡通人物「兩津勘吉」為化名的毒販，在網路販售毒品，警方化身另一卡通人物「哆啦A夢」，成功將嫌犯引出，當場將專門販毒的「兩津勘吉」逮捕，移送法辦。

高雄市警少年隊在暑假期間，透過過濾少年關懷系統的通報資料，發現有青少年疑向一名綽號「兩津勘吉」的人購買第三級毒品K他命。由於嫌犯行蹤飄忽不定，警方成立專案小組，並突發奇想，決定利用同樣知名的卡通人物「哆啦A夢」來作為臥底身分，在網路與「兩津勘吉」接洽。

經過跟監與資料分析，警方鎖定一名26歲的呂姓男子涉有重嫌。於本月14日，員警以「哆啦A夢」的身分，與化名「兩津勘吉」的呂姓男子相約在高雄市岡山區見面。當呂男現身時，員警立即表明身分並出示拘票及搜索票。

警方隨後在呂男的租屋處，查獲重達11.7公克的K他命、電子磅秤、手機以及K盤等證物。全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

少年警察隊表示，將持續加強網路巡邏，並呼籲家長多加留意青少年的網路社交情況，共同防堵毒品滲透。