生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假永續行動熱　信義房屋、VOLVO 關注「孩子的力量」

▲▼除了街頭行動，不落蒂聯盟也積極推動社會對話。今年在三重高中舉辦「兒童行動論壇」，邀集10個兒童團體、近400人參與，並有加拿大分隊線上共襄盛舉。（照片來源：不落蒂聯盟。（圖／信義房屋提供）

▲除了街頭行動，不落蒂聯盟也積極推動社會對話。今年在三重高中舉辦「兒童行動論壇」，邀集10個兒童團體、近400人參與，並有加拿大分隊線上共襄盛舉。（圖／不落蒂聯盟提供）

生活中心／綜合報導

信義房屋與 VOLVO 今夏不約而同透過親子與兒童視角，將品牌永續理念落實到日常行動中，分別以「兒少社區環境倡議」與「動物保育教育推廣」，在暑假期間帶動跨世代參與，為環境與社會創造改變。

兒少行動改變社區：信義房屋 × 不落蒂聯盟

在三重街頭，一群國中小學生蹲在水溝邊，手持夾子撿起被丟棄的菸蒂，因為每一根菸蒂可汙染高達 100 公升的水，相當於一人兩個月的飲水量。這支名為「不落蒂聯盟」的兒少團隊，菸蒂清理行動已邁入第三年，從小學生一路成長為國中生，行動範圍從蘆洲、三重擴展到宜蘭、台北，甚至成立加拿大與日本分隊。

▲▼除了街頭行動，不落蒂聯盟也積極推動社會對話。今年在三重高中舉辦「兒童行動論壇」，邀集10個兒童團體、近400人參與，並有加拿大分隊線上共襄盛舉。（照片來源：不落蒂聯盟。（圖／信義房屋提供）

▲▼不落蒂小隊一開始使用由學長姐設計的簡易鐵網，曾在便利商店門口的水溝攔截超過1200根菸蒂。（照片來源：不落蒂聯盟）（圖／不落蒂聯盟提供）▲▼除了街頭行動，不落蒂聯盟也積極推動社會對話。今年在三重高中舉辦「兒童行動論壇」，邀集10個兒童團體、近400人參與，並有加拿大分隊線上共襄盛舉。（照片來源：不落蒂聯盟。（圖／信義房屋提供）

2024 年，他們以《杜絕菸害 不留餘蒂》計畫獲得信義房屋「社區一家」楷模獎肯定，並非以「深耕校園類」申請，而是挑戰「幸福社區類」與全台成熟社區團隊同場競爭，成為最具行動力的倡議者之一。團隊現有約 20 人，核心 7 位國中小學生，除了街頭撿菸，也結合科技與教育推廣——從學長姐設計的鐵網攔截菸蒂，到開發「智慧型水溝攔截網」與「台灣菸蒂獵人 App」雛型，並透過統計數據揭示污染熱點，支持政策倡議。

他們還舉辦「兒童行動論壇」，邀集全台 10 個兒童團體、近 400 人參與，並與立委、環境部對話，推動兒少視角的政策改變，落實《兒童權利公約》中的兒童表意權。信義房屋表示，「社區一家」自 2004 年推動至今已支持超過 3,600 件社區提案，投入逾 5 億元，不落蒂聯盟展現了下一代公民參與社區與環境永續的行動力。

動物保育寓教於樂：VOLVO × 台北市立動物園

致力 2040 年達成碳中和的 VOLVO，在全球汽車業以明確永續策略聞名，連續兩年入選《TIME》全球最佳永續企業。今年，VOLVO 國際富豪汽車將國際方針落地台灣，除持續推動經銷據點節能、再生能源建設外，也將永續行動延伸至親子教育與動物保育領域。

▲▼(5) 圖說：VOLVO於企鵝館內外空間獨家打造「VOLVO 守護企鵝 永續聯萌」主題互動展覽。（圖／VOLVO提供）

▲▼VOLVO於企鵝館內外空間打造「VOLVO 守護企鵝 永續聯萌」主題互動展覽。（圖／VOLVO提供）▲▼(2) 圖說：全球暖化與極端氣候加劇，國王企鵝與黑腳企鵝的棲息地面臨嚴峻挑戰。（圖／VOLVO提供）

自 2024 年起，VOLVO 與台北市立動物園合作動物認養計畫，首年認養園內明星動物「國王企鵝」，今年擴大至面臨更嚴峻生存威脅的「黑腳企鵝」。兩種企鵝皆因氣候變遷、棲地萎縮、洋流異常等因素面臨覓食與繁殖困難。透過認養與教育推廣，VOLVO 期盼喚起大眾對氣候變遷下動物棲息地變化的關注。

今年暑假，雙方在台北企鵝館推出「VOLVO 守護企鵝 永續聯萌」主題互動展，館內外設置品牌吉祥物 MILU 與好友的教育導覽與拍照裝置，並推出「Milu 永續王國」快問快答遊戲及抽獎活動，讓大小朋友在遊玩中吸收永續與保育知識。此外，8 月 11 日至 9 月 30 日舉辦「賞車送動物園門票」限時活動，邀請更多家庭走進企鵝館，從生活中響應減碳與生態守護。

從孩子到家庭　品牌永續行動加乘影響力

無論是信義房屋支持兒少從街頭倡議到政策發聲的不落蒂聯盟，還是 VOLVO 透過親子互動展與動物認養推廣保育教育，兩個案例都展現了品牌將永續理念融入在地社會的多樣途徑。暑假期間，這些以兒童與家庭為核心的行動，不僅為環境與生態帶來正面影響，也啟發更多人從日常出發，參與社區與地球的永續未來。

▲▼(1) 圖說：VOLVO與臺北市立動物園展開第二年合作，認養園內動物明星國王企鵝、黑腳企鵝，並推出「展間賞車送臺北市立動物園門票兌換卷」限時活動。（圖／VOLVO提供）

▲VOLVO與臺北市立動物園展開第二年合作，認養園內動物明星國王企鵝、黑腳企鵝，並推出「展間賞車送臺北市立動物園門票兌換卷」限時活動。（圖／VOLVO提供）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

