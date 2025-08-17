陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　　囂張二手平台：貨源來自機場

▲ 大陸機場攔截查收的不合格行動電源，起死回生，流入網路二手平台。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府自6月28日起，民航局全面實施手機的行動電源新規，規定凡是不具備3C標識、標識不清晰，或屬於被召回批次的充電寶，一律不得攜帶登上境內航班。然而，不少被旅客丟棄或機場查收的充電寶，正透過二手平台大量流入市場，引發外界對安全隱患的擔憂。業內人士呼籲，應加強機場環節的管理閉環。

《央視》追蹤報導，大陸二手平台閒魚、轉轉、拼多多等平台搜索「二手充電寶」時發現，仍有賣家在批量出售無3C認證的產品，甚至有貼文直接標註「充電寶來自機場查收」。

比如，深圳寶安的賣家約定線下取貨時，部分充電寶外殼上仍印有機場相關標誌。據賣家透露，貨源一部分是旅客自行遺失，另一部分則是近期被機場攔截的無3C標識產品。

▲大陸機場攔截沒收的不合格行動電源，管理出現漏洞。（圖／翻攝 央視財經）

調查進一步顯示，在東莞市塘廈鎮，一名賣家同樣聲稱貨源來自「機場」，並直言「要五千個也能搞得定」。這些回收來的充電寶理應進入拆解或銷毀程序，但事實卻並非如此。

報導指出，以批發買家的身份接觸到兩家號稱「回收拆解」的企業，卻發現它們實際上以回收名義從機場收購大量充電寶，並未真正拆解。廣東東莞一家回收企業的業務經理更坦言，「我們從機場收回來的貨都很漂亮，這12袋是從雲南來的，挑走一部分，已經賣掉不少，剩下的是比較舊的貨。」

由於需求旺盛，這些無3C標識的充電寶在市場上極為搶手。採訪過程中，仍有多名買家致電詢價下單，透過逐層分銷模式，流向二手平台、地攤以及縣城、鄉鎮的手機店等渠道。部分賣家直言，開學季將至，學生群體是主要客戶，因此紛紛囤貨。

專家指出，這些無法保證安全性能的充電寶流入市場，不僅存在爆炸、起火等潛在風險，也違反了民航及市場監管相關規定。業內人士呼籲，應加強機場環節的管理閉環，杜絕「查收卻不銷毀」的灰色鏈條，避免不合格產品再次流入市場危害公眾安全。