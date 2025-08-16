手上有快丟！美大廠行動電源「連9起爆炸」　緊急召回3型號

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者閔文昱／綜合報導

行動電源再度爆出安全疑慮！美國知名品牌ESR近日宣布，因旗下HaloLock無線行動電源內建鋰電池存在過熱起火風險，已累計9起爆炸事故，造成約新台幣60萬元財物損失。雖然尚無人員傷亡，但廠商已緊急在美國召回問題產品，數量多達3萬3000台，呼籲民眾立即停止使用。

根據美國消費品安全委員會（CPSC）公告，這次被召回的型號包括2G520、2G505B、2G512B，顏色涵蓋深藍、淺藍、灰色、白色及黑色，產品背面印有「ESR」字樣，側邊標示型號，並具備五個圓形LED指示燈。這批產品主要透過Amazon、HomeDepot及ESR官網販售，由中國製造、香港Waymeet Limited經銷。

▲美國知名品牌ESR旗下行動電源傳出多起爆炸事件，已緊急召回3萬3000台。（圖／翻攝自美國消費品安全委員會官網）

ESR表示，消費者可申請全額退款，需提供訂單號碼，並在產品上以永久性筆寫下「Recalled」，拍照後寄至客服信箱 support@esrtech.com。退款完成後，民眾須依當地「有害廢棄物」規範妥善處理，嚴禁直接丟入垃圾桶、一般回收箱或電池回收箱，以避免二次起火風險。

值得注意的是，這已非行動電源首次傳出事故。過去半年，包括Anker、羅馬仕、亞果元素等品牌也曾因類似問題宣布召回，數量動輒上百萬顆。專家提醒，行動電源壽命大約2至4年，若出現膨脹、過熱、充電異常等情況，應立即停用，並依規定送交指定回收管道。