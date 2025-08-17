爬過2輪百岳…2登山老手魂斷南三段！獨活8歲童嚇壞無法還原經過

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生死亡意外，擁有幾十年經驗的70歲陳姓男山友帶著8歲孫子，與另名同是經驗老道的63歲詹姓女山友爬南三段，但最後因失溫，僅自行報警求助的孫子獲救，另2人不幸死亡。今(17日)南投地檢署進行相驗釐清死因，陳男家屬表示目前孫子因飽受驚嚇，仍無法還原事發經過，盼外界不要過度打擾。

▲70歲男帶8歲孫子與63歲女山友攀登南三段，結果僅孫子獨活。家屬抵殯儀館相驗。（圖／記者高堂堯攝，下同）



據悉，陳男與孫子、詹女8日從花蓮瑞穗林道出發，預計攀登南三段完畢後，17日從南投縣信義鄉的東埔下山，但12日正好遇到颱風來襲，只能臨時紮營，但風雨強勁造成帳篷破損滲水，導致3人長時間受寒下失溫。男童發現阿公與女山友有問題，立刻用阿公手機報案，然救難人員抵達時，2人已無生命跡象，男童雖有失溫症狀，但生命跡象穩定。

今天檢方會同法醫在殯儀館相驗釐清2人死因，詹女家屬難過透露，她從36歲就開始爬山、至今已有長達27年年資，「百岳都爬過兩輪了」，更熱心公益、擔任民間救難隊的志工。

家屬難過稱，詹女跟陳男是認識7、8年的好友，正好都住桃園市八德區，常常相約一起爬山，8歲孫子也跟著阿公一行人爬過好幾次，但過去起碼都是4、5人一起登山，這次是第一次三人同行，他們原本預計今天下山，行前也有掌握楊柳颱風的動向，可能判斷路徑從南台灣通過、對天候影響不會那麼大，沒想到最後還是發生憾事。

陳男家屬則拒絕受訪，僅表示孩子飽受驚嚇、至目前無法完整交代事發經過，希望外界給予休養空間不要打擾和刺激。