李珠珢、南珉貞「騎隊旗」觸禁忌下跪道歉！富邦7連敗被當戰犯

富邦悍將啦啦隊李珠珢道歉表示，是想學魔法師讓富邦第一。

富邦悍將16日在大巨蛋對上中信兄弟，而啦啦隊韓籍成員李珠珢、南珉貞因為「騎隊旗」下跪道歉，最後富邦以6：9吞本季7連敗，2人也遭到網友炎上。對此，李珠珢、南珉貞也在社群上道歉。李珠珢說，「我真的對不起粉絲們，我最希望富邦可以拿第一名，我只是想要學魔法師。」

南珉貞則道歉表示，不知道有這樣的禁忌。

據了解，主題日「悍將中學」韓籍三本柱到齊，而16日李珠珢把大旗放到胯下騎，南珉貞也跟著跨上去，應援團長阿崔看到後連忙制止說「NO！NO！」後來2人也下跪道歉。

啦啦隊女神李珠珢、南珉貞將富邦隊旗騎在胯下。

李珠珢在threads發文，「我真的對不起粉絲們，我最希望富邦可以拿第一名，我只是想要學魔法師，可是因為不懂台灣的禁忌，做了不對的行為。今天才知道，以後一定會更小心，不會再犯。」

南珉貞也說，「不好意思，我們只是單純希望能像魔法師一樣，為球隊帶來勝利。真的不知道在球場與軍隊中有這樣的禁忌，往後我會更加謹慎注意。非常感謝大家的提醒與指教，我比誰都希望富邦悍將可以邁向總冠軍，富邦悍將加油。」

不過，也有網友指出，球隊表現不好不要拿啦啦隊成員當戰犯。據悉，富邦悍將近況低迷，16日賽前團隊打擊率僅2成36，在聯盟排末段班，16日輸中信，吞本季7連敗。

