不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家認證：高機率再犯

澳洲私家偵探艾利．馬許（Ali Marsh）從業十年，調查過無數外遇案件。她指出，想知道伴侶是否出軌，其實不用跟蹤、查帳單或偷看手機訊息，只要從對方的話語裡，就能發現端倪。

根據外媒報導，馬許表示，當伴侶對工作同事或其他人產生情愫時，往往會忍不住在日常對話中提及對方。「如果他們對某位同事動心，可能會經常談到這個人，哪怕沒有特別理由，也會想方設法把話題帶上。」她舉例說，有些人會不經意地提起：「某某今天做了什麼事」，藉此表達內心的牽掛。

她強調，這種「常掛嘴邊」的行為，是伴侶出現情感轉移的重要徵兆。

除了偵探觀察到的模式，英國倫敦心理學顧問艾蓮娜．圖羅尼（Elena Touroni）也指出，出軌往往與心理因素有關。「若一個人曾經背叛過伴侶，背後通常有心理動機，意味著他們未來可能再犯。」她補充，這類人常對長期承諾產生恐懼，甚至會在關係穩定時感到壓力。

專家提醒，即使出軌者尚未被揭穿，往往也會從行為細節中露出破綻，例如說詞前後矛盾，或對感情的投入程度明顯與伴侶不對等。心理師指出：「當一方仍深深投入關係，但另一方的行為卻無法反映同等承諾時，往往就是不忠的徵兆。」

圖羅尼認為，出軌可能源於低自尊、情感匱乏，或因伴侶過於強勢、忽略自身需求，導致他們在外尋求認同與慰藉。

專家提醒，出軌跡象不會憑空出現，若伴侶突然經常提及某人，或言行不再一致，都是需要正視的警訊。

