科技執法見效！ 屏縣警局長實地走訪東港　推交通安全+觀光發展

▲警察局長甘炎泉了解東琉線碼頭交通情形。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新任警察局長甘炎民上任後，積極走訪各地傾聽基層與民眾心聲。於8月15日赴東港分局聽取工作簡報後，隨即前往東港鎮東琉碼頭朝隆路段，關心科技執法設置後的交通秩序，並與居民及遊客面對面交流傾聽地方心聲，展現親民作風。

東港警分局表示，近年來，小琉球成為國內旅遊觀光勝地，每逢假日東琉碼頭人潮絡繹不絕，因應改善交通動線與停車秩序管理需求，進而評估自114年1月1日啟用科技執法設備，經分析相關數據顯示，目前交通事故及停車秩序均有明顯改善，且側訪遊客與店家都稱改善過去亂象許多，讓遊客能安全進來消費遊玩，而警政交通規劃也會持續滾動檢討辦理。

甘炎民局長表示，上任後周縣長特別指示要多走訪觀光地區之交通安全與觀光發展的結合，深入地區發覺議題，尤其此次蒞臨走訪東港地區，屬於外來車流與人口匯流眾多的觀光重鎮，警察工作面對的挑戰除了依法執法，更要體恤民情、兼顧地方發展，此行目的就是要親自到現場觀測、聽取在地部分業者意見，並指示東港分局加強分析交通事故，找出問題精準執法，並強化宣導民眾交通安全，落實警民合作，同時持續與社區及商圈保持溝通，公私協力，凝聚地方共識與力量，共創東港觀光發展與交通安全雙贏。