大陸 大陸焦點 特派現場

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

▲▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

▲中國人民大學國際關係學院教授金燦榮。（圖／CFP）

文／香港01

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果北京被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，而是由中共台灣省委直接管理。既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，其中或許包括台積電。

陸媒《觀察者網》報導，金燦榮指出，台灣問題的解決是必然的，只不過中共中央始終優先考慮和平統一，目前也沒有給出具體時間表。但若中國大陸被迫採取武力統一，屆時「可能就不會實行『一國兩制』，台灣很可能由中共台灣省委直接管理」。

他表示，從邏輯上看，若成立中共台灣省委，就會有台灣省國資委，可能會對部分產業進行收歸，「這其中或許就包括台積電」。金燦榮認為，若上述情況成真，中國大陸產業鏈將更加完整。

金燦榮同時指出，也不必將台積電看得過重，因為目前中國大陸的晶片產業發展態勢良好，在不遠的將來會實現重大突破。他解釋，高階晶片製造存在不同技術路徑，其中一種是極紫外曝光（EUV）技術，「中國距離突破這一技術已不遠」；另一種是全新的技術路線，目前仍在摸索階段，短期內難以突破。

他強調，不管怎樣，在美國的壓力下，中國自主構建晶片產業體系的努力一定能成功。隨著中國晶片產業崛起，台積電的分量會逐漸減輕，不過在台海局勢可能出現的複雜變動中，台積電的命運還可能受到中美博弈的直接影響。

根據台積電2024年年報揭露的主要股東名單，前四大股東與2023年相同，分別為花旗託管台積電存託憑證專戶（持股20.49％）、台灣行政院國家發展基金管理會（6.38％）、花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶（2.63％），以及花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶（1.78％）。

台積電創辦人張忠謀曾於2022年接受美國CBS節目訪問時，對於北京放話將台積電收歸國有的議題表示，「如果發生戰爭，一切都將會毀滅」，但若中國大陸領導人首要目標是經濟福祉，「或許就會克制不對台動武」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

