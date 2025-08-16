　
    • 　
>
生活 生活焦點

家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

▲▼ 。（圖／翻攝自FB社團生活妙招討論區）

▲消滅家中小飛蟲。（圖／翻攝自FB社團生活妙招討論區）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日，蚊蟲肆虐讓人相當困擾，有網友分享一招簡單卻超有效的驅蟲小撇步，比電蚊拍還有用，只要準備寶特瓶、洗潔精、白醋、白糖，短短一個下午，幾乎就讓家裡的小飛蟲「全數陣亡」。

有網友在臉書社團「生活妙招討論區」發文，某天他發現餐桌、廚房、甚至洗碗槽和垃圾桶旁到處飛舞著細小飛蟲，一靠近就紛紛飛起來，場面相當「壯觀」，讓他起雞皮疙瘩。由於網購的電蚊拍還沒送到，他只好在網路上尋找民間偏方，沒想到找到一個簡單又有效的方法。

他表示，只需準備一個剪開的礦泉水瓶，倒入洗碗精、白醋和大量白糖，最後放上一張紙巾供小蟲停留，就能輕鬆誘捕。小飛蟲會被氣味吸引，靠近後掉入瓶中難以逃脫，靜置一個下午後，原本成群亂飛的小飛蟲幾乎全部消失，就算偶有漏網之魚，也難逃這個甜蜜陷阱。

貼文曝光，有網友指出，「真的很管用，放不放衛生紙都一樣會有一堆小飛蟲、螞蟻及大一點的蟲都會自投羅網橫死在調製的水裡」、「我都用白醋+一點洗碗精+水，放著，效果也很好喔」、「我用過工研醋，效果不好，目前效果最強大的是果醋類」。

還有網友進一步說明，「洗碗精的作用是讓蟲子掉進去飛不出來，不限牌子」、「比例不限，隨意加，我都是洗碗精壓一下，白醋一口杯的量，加水攪拌，給你參考」。

小飛蟲「蛾蚋」（又名蛾蠓、地溝蠅）常出現在洗手台、馬桶、排水孔及浴廁的牆角等地，許多人會因不順眼而用手拍打，但這樣的行為反而回讓病原體直接擴散至空氣中，更有可能讓敏感體質的人引發氣管過敏等症狀，使用電蚊拍撲殺的效果會比用手好很多。

08/15 全台詐欺最新數據

慢性腎病「2年後飆破300萬人」　醫揭3原因：三高族要長期追

