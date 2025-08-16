　
核三重啟公投「根本是欺負屏東人」！縣長周春米：站出來投不同意

▲周春米縣長主持災害應變中心會議 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米。（圖／屏東縣政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

「重啟核三」公投案將於8月23日投票，屏東縣長周春米表示，全台近2000萬公民將決定座落在屏東恆春的核三廠是否重啟，卻只有屏東民眾須承擔第一線風險，直呼「這根本就是欺負屏東人」，呼籲屏東人要站出來，投下「不同意票」。

20個公民團體昨（15日）晚舉辦「核三不重啟——為台灣祈福」屏東晚會。周春米強調，台灣社會在反核與擁核議題上歷經多年討論，好不容易達成非核共識，並已將「2025非核家園」目標入法，卻在近日遭藍白聯手，用「粗暴、草率」修法推翻共識，「如果核三廠真的怎麼樣了，屏東的東西有人敢吃嗎？還有誰要來觀光？」

周春米指出，全台近2000萬人決定核三廠去留，但真正必須承擔風險的屏東僅有68萬人能投票，形同「全台決定、屏東承擔」，非常不公平，「這個公投明顯在欺負屏東人！」呼籲屏東人要站出來，投下不同意票，「尤其屏東是觀光和農業大縣，如果核三有問題怎麼辦？屏東人一定要堅持站出來投下不同意。」

▲核三廠1號機已於2024年7月27日除役，2號機運轉執照亦將於今年5月17日屆期。圖為核三廠廠區。（圖／台電提供）

▲核三廠廠區。（圖／台電提供）

同場出席的民進黨立委鍾佳濱也直言，這場公投根本莫名其妙，根本是浪費稅金、滿足政客野心，設計陷害屏東人與全體台灣人，呼籲大家堅定立場，用不同意票保護台灣、保護屏東。

鍾佳濱表示，核三公投根本是「投心酸的」，若真要檢討能源政策，應該全面討論核一、核二、核三，「但為何只講核三？」痛批這場公投不是為了國家未來，而是政治陰謀。

08/15 全台詐欺最新數據

